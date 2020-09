Lâ€™Unione Polisportiva Poggibonsese e Giulia Giannini insieme per dare nuova linfa al settore dellâ€™atletica

L’Unione Polisportiva Poggibonsese e Giulia Giannini insieme per dare nuova linfa al settore dell’atletica

Laureata nel corso triennale di scienze motorie e in procinto di concludere la laurea magistrale di scienze e tecniche dello sport, Giulia Giannini entra a far parte della famiglia di istruttori e istruttrici dell'Unione Polisportiva Poggibonsese.



Atleta dall’età di 10 anni inizialmente nella stessa polisportiva e poi nell'Atletica 2005 allenata da Vanna Radi (allenatrice di Irene Siragusa, atleta di interesse nazionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera in procinto di partecipare alle prossime Olimpiadi), si è specializzata nel tempo correndo i 400mt e 400hs. Ha effettuato un tirocinio all'interno del CUS Siena nel settore scherma e rugby, e un tirocinio nella società di scherma di Colle val d'Elsa. Da 10 anni collaboratrice all'interno dei centri estivi dell’Upp (Sportgiocando), da 3 anni si occupa del progetto CONI "Il bambino sceglie lo sport" all'interno delle classi 1-2 elementare e dell'ultimo anno di materne.



Da alcuni anni si occupa della preparazione atletica presso associazioni sportive della Valdelsa, occupandosi di tutte le categorie, dall'addestramento all'agonistico.