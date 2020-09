Baseball Serie C: per il Siena derby casalingo contro Firenze

Torna a giocare tra le mura amiche l’Estra B.C. Siena e lo farà alla ricerca della prima vittoria stagionale in un campionato a dir poco travagliato, che fino ad oggi ha regalato ai bianconeri quattro sconfitte per manifesta nelle quattro gare fin qui giocate contro tutte e quattro le avversarie del girone (Franchigia Firenze, Arezzo e Cosmos in trasferta, Boars Grosseto in casa).L’obiettivo di domenica – play ball previsto per le 15 sul diamante “Antonio Scialoja” – sarà quello di invertire la rotta, ma il compito, per i ragazzi del manager Giusti, è quanto mai arduo.Di fronte la squadra bianconera si troverà la Franchigia Firenze che domenica – giornata di riposo per l’Estra - ha fatto faticare non poco i Boars Grosseto secondi in classifica, vittoriosi con un roboante 20 a 15, con gli attacchi di entrambe le squadre che hanno fatto la voce grossa fin dai primi innings.All’andata i bianconeri, privi di Deury Rodriguez, uscirono sconfitti con un secco 15 ad 1, con la gara condizionata fin dall’inizio dal difficoltoso inizio del lanciatore partente senese Dario Osti (5 basi ball e 3 battute valide concesse agli avversari, un solo strike out e ben 9 punti subiti in nemmeno 50 lanci effettuati). La prestazione di due domeniche fa contro i Boars del numero 17 bianconero lascia comunque ben sperare. Quello che viene chiesto al giovane pitcher senese è continuità nella prestazione. In caso di difficoltà sono subito pronti i rilievi di Garcia e Sanchez, pronto per l'esordio stagionale.L’Estra dovrà però cercare di farsi valere soprattutto in attacco, visto che proprio il box di battuta è stato un punto debole della squadra bianconera nelle gare fin qui disputate, fatta eccezione dei primi inning del match contro il Cosmos di due settimane fa. All’andata, a Firenze, per attendere una valida del Siena, i tifosi hanno dovuto attendere la quarta ripresa, con il doppio di Alberto Berroa De Jesus.Arbitrerà l’incontro l’arbitro Alfredo Guidelli di Arezzo. Da segnalare, a Grosseto, lo scontro al vertice allo stadio “Jannella” tra i padroni di casa dei Boars e l’Arezzo, match importantissimo per la leadership in classifica.Domenica 13 settembre – Ore 15Estra B.C. Siena – Franchigia Firenze (andata 1-15 al7’)Boars Grosseto – Chimet BSC Arezzo (andata 7-11)Riposa: Cosmos San Casciano Val di Pesa: Chimet BSC Arezzo .1000 (5-0); Boars Grosseto .833 (5-1); Franchigia Firenze .400 (2-3); Cosmos San Casciano Val di Pesa .167 (1-5); Estra B.C. Siena 0 (0-4).