San Marino GP, Pramac Racing: Bagnaia 2° incanta Misano, Jack Miller a ridosso dei primi - FOTOGALLERY

Che domenica per Pramac Racing! Pecco Bagnaia è protagonista di una rimonta spettacolare conclusa con il primo, fantastico, podio in MotoGP con la Ducati del team di Casole d'Elsa. Jack Miller da spettacolo nei primi giri lottando per la vittoria, poi deve fare i conti con il consumo della gomma posteriore e deve accontentarsi dell’ottava posizione.Bagnaia, tornato in pista dopo 5 settimane dall’infortunio di Brno, dopo una partenza prudente ed una fase iniziale di studio ha iniziato a spingere guadagnando tempo prezioso sul gruppo di testa. Dal nono giro in poi il nostro pilota concretizza la sua incredibile rimonta agguantando la seconda posizione a sette giri dalla fine. Nelle ultime tornate Pecco stringe i denti e riesce a difendere la seconda posizione dall’attacco di Rossi e di Mir. La soddisfazione in casa Pramac per il primo storico podio della carriera in MotoGP di “Go Free” è grande. Partito dalla quinta posizione, a metà del primo giro Jack Miller è già terzo, e sembra in grado di contendere la leadership della gara a Morbidelli e Rossi. Da metà gara, però, il suo race pace non è più incisivo e costringe il pilota australiano a chiudere in P8 sotto la bandiera a scacchi."Quando sono arrivato a Misano il mio obiettivo era finire la gara. Sabato durante le FP3 quando ho iniziato a pensare solo a guidare e non alla gamba ho visto che potevo spingere e provavo le stesse sensazioni di Jerez. Non sono partito benissimo e ho perso delle posizioni quindi ho dovuto ricucire il gap da Mir. Una volta superato Mir ho visto che ne avevo per andare a prendere il gruppo di testa. Non ho più pensato a niente solo a fare il mio primo podio in MotoGP nel GP di casa davanti ai tifosi. Gli ultimi gli ultimi due giri ho iniziato ad avvertire dolore alla gamba ma ho stretto i denti, sapevo che era fatta. Devo ringraziare il Team e la mia squadra e Ducati perché se lo meritano davvero per il gran lavoro fatto. Non vedo l’ora di tornare in pista!""E' stata una gara difficile, ho cercato di fare del mio meglio, ho iniziato molto bene ma poi ho faticato un po' e alla fine il mio ritmo non è stato fantastico. Abbiamo un po' di lavoro da fare la prossima settimana, ma torneremo pronti per la prossima gara."