Giada Bernardi e Lorenzo Bianchini portano in alto i colori dellâ€™Uisp Atletica Siena ai Campionati Italiani Allievi

Giada Bernardi e Lorenzo Bianchini portano in alto i colori dell’Uisp Atletica Siena ai Campionati Italiani Allievi

Lo scorso fine settimana si sono svolti i Campionati Italiani allievi a Rieti dove i portacolori dell’Uisp Atletica Siena sono stati capaci di prove lusinghiere: Lorenzo Bianchini ha colto il quarto posto nel salto in alto e Giada Bernardi la quinta posizione nei 400m.



Lorenzo Bianchini, diciassettenne allievo di Stefano Giardi, sulla pedana reatina ha dato prova di una gara di qualifica maiuscola, saltando al primo tentativo tutte le misure fino a 1.88m; misura che gli ha permesso l'accesso alla finale. Bianchini in finale si è confermato concentrato e determinato conducendo una gara dal percorso netto: 1.87m, 1.90m e salendo poi al personale outdoor di 1.93m che gli è valso un prestigioso quarto posto (ex equo con il bergamasco Castelli).



Giada Bernardi, allenata da Giulio De Michele, classe 2004 è scesa in pista per la batteria dei 400m dove il responso cronometrico di 58’’41, settimo tempo complessivo, l’ha portata a conquistare la finale dove partendo dalla seconda corsia, non si è fatta travolgere dal ritmo imposto dalle atlete che poi sono andate sul podio (56"34 per la vincitrice Pansini, 57"27 per Demattè e Campion) seguendo la propria cadenza di passi, con un'ottima resistenza premiata da un veloce spunto finale. Grazie a questa saggia distribuzione, fermando i cronometri in 58"01, è andata a prendersi il quinto posto assoluto siglando il nuovo personal best sulla distanza. Per lei anche la quarta posizione nella terza batteria dei 200m in 25"64 (+1.3m/s), record personale. Un'ottima prova per la giovane portacolori biancorossonera, al termine di un weekend intenso con tre impegni in pista in poche ore.



Il club senese è rientrato da Rieti pienamente soddisfatto dei propri atleti, e del lavoro dei propri tecnici, ed è già proiettato all’impegno del prossimo weekend che prevede a Grosseto i Campionati Italiani Juniores e Promesse. In possesso del minimo di partecipazione per l’Uisp Atletica Siena tra gli juniores: Riccardo Finetti nel lancio del martello, Giulia Giardi nel disco e martello, Elena Monciatti nel salto in alto, Linda Moscatelli nei 400Hs, invece tra le promesse: Ares Gepponi nel lancio del peso, Federica Renzi nei 100Hs e Noa Rocchigiani nel salto in lungo.