La Polisportiva Mens Sana è ripartita in sicurezza

Tutte le sezioni hanno ripreso l’attività nel rispetto delle norme anti Covid

Sono ripartite, anche se in qualche caso non si erano mai fermate, le attività della Polisportiva Mens Sana Siena. Sono stati addottati rigidamente tutti i protocolli di sicurezza e tutte le sezioni della società biancoverde hanno ripreso l’attività, seguendo le norme anti Covid: termoscanner per la misurazione della temperatura, percorsi di entrata e uscita agli impianti, sanificazioni, registrazione delle presenze e schede di autocertificazione.“E’ un segnale importante – sottolinea il presidente Antonio Saccone – per tutta la nostra comunità, anche se non ci eravamo mai fermati, neppure nel periodo di lockdown, con tante iniziative di cui ancora ringrazio staff, dirigenti, atleti e famiglie. Abbiamo adottato rigidamente tutti i protocolli anti Covid, ma, nel rispetto delle norme, è importante anche dal punto di vista sociale una ripresa delle attività della nostra società, in una stagione sportiva che ci porterà direttamente al 150esimo anno di vita. La speranza è che presto si possa tornare alla assoluta normalità, nel frattempo la Polisportiva non abbassa la guardia, ma si mette a disposizione della comunità senese e non solo”.“Uno sforzo notevole – spiega il direttore sportivo Gianluca Marzucchi – dal punto di vista organizzativo, di cui ringrazio dipendenti, staff, dirigenti e famiglie, che come al solito ci sono molto vicine in tanti aspetti quotidiani. Alcune sezioni sono riuscite a riprendere un’attività quasi regolare fin dalla conclusione del lockdown, sempre nel rispetto delle normative legate all’emergenza sanitaria, per altre era giusto fermarsi e poi riprendere al momento consono, seguendo le disposizioni nazionali. Voglio ribadire che abbiamo applicato e applicheremo tutti i protocolli sanitari per svolgere un’attività in completa sicurezza per tutti i nostri soci e per tutti gli atleti. La Polisportiva rimane un punto di riferimento per tutta la comunità senese”.