Baseball Serie C: un'Estra Siena dalla doppia faccia sconfitto da Firenze

ESTRA BASEBALL CLUB SIENA-FRANCHIGIA FIRENZE 8-26

Una partita incredibilmente buttata via quella che l'Estra BC Siena ha perso in casa contro la Franchigia Firenze: dall'8 ad 8 di fine quarto, con una rimonta bellissima che i bianconeri avevano raggiunto mettendoci il cuore, all'8 a 26 di fine settimo, il passo è stato breve.Nonostante una grandissima partita di Dario Osti (ennesima ottima prova la sua) e la buona performance di Fabiangel Garcia come rilievo, la gara è stata condizionata proprio da un infortunio capitato a quest'ultimo su un arrivo stretto a casa base. Garcia si è infortunato il ginocchio ed, anche se ha stretto i denti per qualche altra ripresa ed ha provato a rimanere in campo (prima sul monte e poi all'esterno), per l'Estra è arrivato il buio. I rilievi di Paulino Sanchez (al suo esordio stagionale), Selmo, Rodriguez e Niccolò Osti non sono stati all'altezza e la squadra fiorentina ha letteralmente dilagato, segnando otto punti al 5', tre al 6' e ben 7 alla settima ed ultima ripresa. Quando il Siena andava in attacco, la squadra bianconera, contro un avversario tutt'altro che imbattibile, appariva spento e dalla quarta ripresa non riusciva più a produrre praticamente nulla.Adesso i bianconeri sono attesi dalla sfida contro la capolista Boars, in casa allo Jannella di Grosseto, domenica alle 15. Una sfida impossibile contro una squadra che, proprio domenica scorsa, ha strapazzato l'ex capolista Arezzo, con un roboante 17 ad 1. Anche gli aretini sono stati sconfitti per manifesta ed, in virtù anche del team quality balance, dovranno dire addio alla vetta del campionato, salvo clamorose sorprese da qui alla fine della stagione.