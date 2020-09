Tennis: Maria Masini campionessa italiana di doppio di Serie B

La tennista senese conquista ad Ancona, in coppia con la romana Giulia Crescenzi, il titolo della serie cadetta



Con una finale al cardiopalma, che ha reso necessario il tie break sia nel primo sia nel secondo set (7-6 7-6), Maria Masini e Giulia Crescenzi si sono aggiudicate il titolo di doppio di seconda categoria, nei campionati italiani che si sono appena conclusi ad Ancona.



Solo così hanno avuto la meglio sulle avversarie Asia Serafini e Matilde Paoletti, fortissime giocatrici junior seguite dalla Federazione quali migliori giovani promesse del tennis italiano; proprio la perugina Paoletti, infatti, era stata vincitrice, prima del lockdown, del suo primo torneo internazionale sulla terra di Porto Alegre, il prestigioso “Brasil Junior Cup”.



Anche in semifinale le nostre avevano superato un'altra quotatissima coppia di giovani tenniste, la bolognese Arianna Zucchini e la potentina Jennifer Ruggeri, al termine di un tie break decisivo tiratissimo (10-8). Il tabellone era infatti apparso da subito molto impegnativo con 27 coppie partecipanti di alto livello e ha richiesto a Maria e Giulia le migliori prestazioni per tutta la durata della competizione.