Siena Ecorun, la gara prevista per il 4 ottobre rinviata al 2021

La gara podistica Siena Ecorun, prevista per il 4 ottobre, è stata rinviata al 2021. Lo fa sapere Sienambiente che ha deciso per cautela di rimandare l’appuntamento all’anno prossimo. La situazione in evoluzione relativa ai contagi da Covid-19, l’incertezza e le eventuali difficoltà legate all’applicazione dei protocolli sportivo-sanitari, hanno spinto la Società a cancellare l’evento organizzato in collaborazione con il gruppo Mens Sana Runners, partner tecnico della competizione. Dopo un costante monitoraggio legato all’andamento del numero di contagi e un periodo di attesa nella speranza di vedere un calo nella diffusione del virus, la decisione è stata inevitabile.La manifestazione, inserita nella rassegna Ri-conoscere l’ambiente, oltre all’aspetto agonistico e sportivo è stata da sempre caratterizzata e arricchita da iniziative di sensibilizzazione alle tematiche ambientali e alle buone pratiche. Con questo spirito, fin dalla prima edizione è stata organizzata in concomitanza anche una camminata non competitiva, in una giornata dove sport e ambiente sono andati di pari passo.Per tutti gli sportivi che negli ultimi tre anni hanno scelto di correre tra le vie della città, nei giardini delle Contrade passando da Piazza del Campo e Piazza del Duomo e, infine, tagliando il traguardo nella Casa dell’Ambiente, sede di Sienambiente, si tratta di un arrivederci al prossimo anno per la quarta edizione della Siena Ecorun.