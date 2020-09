Nuoto Salvamento: Chiara Costagli (Virtus Buonconvento) conquista due titoli italiani

Sono finalmente arrivati anche i risultati definitivi del Campionato Italiano ''a distanza'' di Salvamento: Chiara Costagli (classe 2006) ha conquistato due titoli nazionali, laureandosi campionessa italiana dei 100 metri percorso misto e dei 200 metri superlifesaver.



Il Campionato Italiano si era svolto su base regionale e la Toscana aveva scelto la splendida location di Chianciano Terme, piscina gestita proprio dalla Virtus Buonconvento; Chiara ha vinto nelle due gare più impegnative del panorama del “Lifesaving”, bissando, nel percorso misto, il titolo invernale già ottenuto a Riccione.



La Federazione Nuoto ha impiegato circa un mese per fare il riepilogo dei risultati di tutte le regioni, ma l’attesa non è stata vana: la Virtus Buonconvento si è piazzata al secondo posto nella classifica a squadre della categoria Ragazzi, dietro la In Sport ma davanti ai Nuotatori Milanesi, confermando una crescita inarrestabile nel settore Salvamento.



Ci sono stati anche tanti podi “virtuali”, visto che si sono piazzate tra i primi tre (in varie specialità) sia Viola Petrini che Eva Tognazzi; la Federnuoto aveva però scelto di assegnare solo il titolo di Campione Italiano al primo classificato e Chiara è riuscita a conquistare addirittura due vittorie sulle quattro gare disputate a Chianciano Terme.



Dunque, in questo strano 2020, la Virtus Buonconvento si gode la soddisfazione di ben tre titoli nazionali, uno di Viola Petrini nei 100 stile libero e due di Chiara Costagli nel Salvamento. Entrambe le atlete giallonere hanno ripreso gli allenamenti nella piscina comunale di Poggibonsi che sarà la sede più probabile del primo impegno agonistico della stagione, il Trofeo Extremo, organizzato dalla Virtus Buonconvento il 1° di novembre.