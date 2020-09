Pattinaggio artistico Mens Sana protagonista a Riccione: titolo nazionale categoria Jeunesse

Le atlete biancoverdi hanno ben figurato al campionato nazionale Acsi

Dopo il lungo periodo di stop alle competizioni dovuto alle normative per l’emergenza Covid-19, è ripresa l’attività agonistica anche per il Pattinaggio Artistico della Mens Sana 1871. Nelle scorse due settimane si è infatti disputato il Campionato Nazionale Acsi 2020 di Pattinaggio Artistico; edizione fortemente voluta dall’ente promotore per celebrare i 60 anni dalla propria costituzione.Pur con i limiti in termini di presenze imposti dalle normative adottate per il contenimento della pandemia, il Campionato ha ottenuto un grande successo: la macchina organizzativa approntata da ACSI, di concerto con l’amministrazione comunale di Riccione e Asd Pattinaggio Riccione, che ha visto giornalmente impegnata una “task-force” di 13 addetti alla sicurezza, 4 Covid manager e 2 medici, ha permesso che, tutta la manifestazione, una delle prime in assoluto con presenza di pubblico, si svolgesse in piena sicurezza per gli oltre 1200 atleti partecipanti e le loro famiglie, per gli allenatori e tutto il personale necessario al supporto tecnico e logistico durante le 11 giornate di gara.La Sezione Pattinaggio Artistico della Polisportiva Mens Sana, nel rispetto delle limitazioni agli allenamenti previste dalle normative sullo sport durante l’emergenza Covid-19, è riuscita ad allestire una formazione composta da dodici atlete (in ordine alfabetico): Sofia Bianchi, Flavia Bisconti, Valeria Braconi, Vittoria Canne, Ilaria Clarelli, Valentina Coli, Diletta Corsini, Giulia Gennai, Alice Iannone, Alice Matteini, Silvia Orlandi e Sofia Pianigiani che, accompagnate in gara dalle allenatrici Rebecca Mariotti e Sara Pianigiani, si sono confrontate sulla pista del PlayHall di Riccione con alcune delle migliori atlete a livello nazionale nelle rispettive categorie.Nonostante un po’di “scorie” dovute al lungo stop alle competizioni, tutte le mensanine hanno disputato buone prove con l’acuto della conquista del titolo nazionale categoria Jeunesse, numerosi podi ed ottimi piazzamenti in classifica. Oltre alla soddisfazione per quanto ottenuto in gara, la partecipazione al Campionato ha fornito agli allenatori le indicazioni per l’impostazione del lavoro tecnico ed atletico da svolgere nel proseguimento della stagione.I risultati sono il frutto della preparazione effettuata nei mesi estivi sotto la guida di tutto lo staff tecnico diretto da Antonella Franchi e, con grande disponibilità da parte della Polisportiva, tramite l’organizzazione di sedute di allenamento tenute in base alle norme federali e ministeriali.Con il mese di settembre riprenderanno anche i corsi di Pattinaggio Artistico; lo staff tecnico biancoverde, interamente composto da allenatori federali, attende presso gli impianti di viale Sclavo tutti coloro che vorranno apprendere i gesti fondamentali di questo meraviglioso sport o perfezionare il proprio livello tecnico. Sarà garantita la massima sicurezza per gli atleti e le loro famiglie tramite l’adozione di regole di comportamento, modalità di allenamento e rigidi protocolli che daranno a tutti la possibilità di poter esprimere la propria voglia di movimento e di pattinare in assoluta tranquillità. Per tutte le informazioni sono già attivi i numeri telefonici ed il sito internet della Polisportiva oltre alle pagine Facebook PattinaggioArtisticoSiena1871 e polisportivamenssana.