L’Unione Polisportiva Poggibonsese riapre la nuova tensostruttura dopo i lavori di ristrutturazione

Sabato 26 settembre alle ore 17.30 in località Bernino a Poggibonsi riapre agli sportivi la nuova tensostruttura, un nuovo vero gioiello alla quale il presidente dell'Unione Polisportiva Poggibonsese, Giampiero Cenni, e i suoi collaboratori hanno dedicato le loro energie. Un lavoro impegnativo sia economicamente che per le risorse umane impiegate che garantirà agli atleti delle discipline interessate un ambiente ottimale dove fare sport in sicurezza.Il livello di obsolescenza della tensostruttura inaugurata nel 2000, ha costretto i vertici della Polisportiva ad un nuovo ulteriore sacrificio economico. I lavori di ristrutturazione hanno interessato il telo di copertura, gli impianti di riscaldamento e la pavimentazione. Lo scopo è stato quello di garantire, oltre ad un regolare svolgimento delle partite ufficiali dei vari campionati, lo svolgimento delle attività in assoluta sicurezza per l’incolumità degli atleti, messa in pericolo dalle problematiche dovute al forte stato di degrado della struttura stessa dovuto all’usura del corso del tempo, dove i numerosi interventi di manutenzione ordinaria non hanno ovviato alle condizioni ottimali per l’utilizzazione della palestra.Un adeguamento che permetterà di rendere veramente polivalente la tensostruttura, vero centro delle attività dell’intero movimento sportivo del Bernino.Le lavorazioni necessarie non hanno modificato le caratteristiche percettive e volumetriche dell’impianto, il quale si mantiene interamente con la sua struttura in legno lamellare senza modifiche alcune. Il nuovo fondo in legno permetterà di allargare la possibilità di utilizzo ad altri settori/sezioni della polisportiva carenti di adeguati spazi che vedrebbero così ottimizzato il lavoro dei propri istruttori e dei loro atleti oltre a rispondere ad una domanda sempre crescente da parte di giovani e nuovi atleti che ogni anno cercano all’interno della polisportiva un’opportunità per svolgere le proprie discipline preferite.Un lavoro sinergico con l’Amministrazione comunale con l’obiettivo di garantire il “benessere” di tutta la cittadinanza.