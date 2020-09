Pattinaggio Corsa, due argenti agli Italiani di Riccione per gli atleti della Mens Sana

Giorgia Bormida e Giuseppe Bramante sono medaglia d’argento nella maratona

Ha ripreso con due belle medaglie d’argento agli italiani di Riccione l’attività agonistica della Mens Sana Pattinaggio Corsa. Nel week end scorso a Riccione, infatti, dopo due regionali a luglio e agosto, la Mens Sana ha partecipato a quella che è stata la prima competizione nazionale dopo la chiusura dei mesi passati per le categorie maggiori: di scena il Campionato Italiano della mt100 sprint in corsia e della Maratona. Giorgia Bormida e Giuseppe Bramante, nella categoria senior, hanno portato a casa una splendida medaglia d’argento nella maratona, diventando dunque vicecampioni nazionali di specialità.La “truppa” biancoverde era composta dai Senior Agnese Cerri, Giorgia Bormida, Duccio Marsili e Giuseppe Bramante; dalla junior Caterina Passaponti; dagli allievi Margherita Meucci, Chiara Orlandini e Sofia Guerrini; dal master Francesco Andreini.“Un plauso – dice il presidente della Polisportiva Antonio Saccone – agli atleti, al direttore tecnico Laura Perinti e a tutto lo staff perché questa gara ha segnato finalmente il ritorno alle gare e non era facile mantenersi ad altissimi livelli, come hanno fatto gli atleti biancoverdi, oltre alle due belle medaglie d’argento conquistate. Siamo sicuri che questo primo passo sarà fondamentale per il prosieguo dell’attività nei prossimi mesi, consapevoli di tutte le difficoltà derivate dall’emergenza sanitaria e dal periodo di lock down”.