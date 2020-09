Automobilismo, a Stefano Peroni la 41ª Coppa del Chianti Classico - Uberto Bonucci

Stefano Peroni su Martini MK 32 BMW, monoposto di 5° Raggruppamento, con il tempo di 3’31”72 ha vinto la 41ª Coppa del Chianti Classico - Uberto Bonucci che si è svolta nello scorso fine settimana.



Secondo tempo nell’ordine generale per il bolognese Filippo Caliceti, vincitore di 4° Raggruppamento su Osella PA 9/90 BMW e terzo per Giuliano Peroni che su Osella PA 8 BMW ha vinto il 3° Raggruppamento. Vincitori del 1° e 2° Raggruppamento sono stati rispettivamente il modenese Giuliano Palmieri su De Tomaso Pantera ed il ternano Angelo De Angelis su Nerus Silhouette.



Le sfide della 41ª Coppa del Chianti Classico - Uberto Bonucci sono state il modo migliore per celebrare il grande campione ed uomo di sport a cui la competizione senese ha legato il nome. Cielo coperto, temperature basse e minaccia di pioggia hanno accompagnato il 2° appuntamento del Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche che si è svolto sugli 8 Km della SR 222 Chiantigiana, nell’impareggiabile cornice delle colline toscane dove la Chianti Cup Racing ha ancora una volta mostrato professionalità e precisone nel lavoro di organizzazione dell’apprezzata competizione.



Stefano Peroni ha lavorato sul set up della monoposto dopo le prove e sebbene un pattinamento prolungato in partenza per la scivolosità del fondo, il portacolori Bologna Squadra Corse è riuscito ad abbassare il tempo del sabato e centrare il secondo successo stagionale in ordine assoluto e di raggruppamento. Seconda gara in salita, seconda volta al volante dell’Osella PA 9/90 e secondo successo di 4° Raggruppamento e 2° tempo assoluto per Filippo Caliceti, il giovane bolognese figlio d’arte. Nuova proficua vittoria in 3° Raggruppamento per Giuliano Peroni mentre Giuliano Palmieri ha vinto il 2° Raggruppamento realizzando l’8ª prestazione generale sulla poderosa De Tomaso Pantera, vettura che il driver modenese ha ben regolato per le condizioni della gara. In 1° Raggruppamento nuovo dominio per il ternano della Valdelsa Classic Angelo De Angelis autore di una gara in attacco sulla Nerus Silhouette Cosworth, sul difficile fondo del Chianti.



Una gara che nonostante le difficoltà organizzative legate al particolare momento che stiamo vivendo, che ha imposto severe e doverose regolare da rispettare, la passione, la volontà e l’impegno della Chianti Cup Racing ha permesso anche per il 2020 di vedere sulla Chiantigiana la Coppa del Chianti Classico che in questo anno è stata seguita in diretta video per tutta la sua durata da Canale 3 permettendo a tutti gli appassionati di seguire le fasi della gara in ogni suo momento.



Non resta che aspettare il 26 settembre 2021 per la 42ª Coppa del Chianti Classico - Uberto Bonucci.