Siena, sì al restyling del campo scuola ''Renzo Corsi''

La Gunta approva gli interventi di nuova pavimentazione e illuminazione a l'adeguamento funzionale degli spogliatoi

Restyling completo del campo scuola “Renzo Corsi” a Siena. E' quanto ha deliberato la Giunta comunale nella seduta dell'1 ottobre.La proposta dell'assessore ai lavori pubblici Sara Pugliese ha evidenziato una serie di osservazioni tecniche a seguito di sopralluoghi effettuati nell'impianto di via Avignone che ogni mese è frequentato da centinaia di atleti professionisti ed amatoriali oltre a scolaresche e a personale dell'esercito e forze armate. L'intervento più urgente sarà la sostituzione del pavimento sportivo sintetico oramai esausto nonché altri lavori collaterali propedeutici come il rifacimento del sottofondo. Al tempo stesso è previsto l'adeguamento impiantistico di tutta la struttura.Nello specifico, i lavori prevedono la rimozione della pavimentazione esistente, la fresatura del sottostante tappeto bituminoso, l'adeguamento del sistema di smaltimento delle acque superficiali, la realizzazione del nuovo tappeto bituminoso di usura e della pavimentazione resinosa della pista. Infine l'adeguamento funzionale dell'ex alloggio custodi, del sistema di illuminazione dell'impianto sportivo e degli impianti tecnologici degli spogliatoi.In relazione agli interventi di progetto è prevista una stima dei tempi di cantiere di circa 175 giorni ed un costo complessivo di 950mila euro. L'amministrazione comunale intende partecipare al bando “Sport e periferie 2020” per il cofinanziamento degli interventi al “Renzo Corsi” mediante la presentazione di una apposita domanda, entro la scadenza prestabilita, richiedendo un contributo di 700mila euro a parziale finanziamento dei lavori. Il Comune di Siena ha infatti i requisiti per partecipare al Bando, promosso dal Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri che è volto a finanziare interventi per il completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all'attività agonistica nazionale ed internazionale.