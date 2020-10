ï»¿ï»¿1000 Miglia 2020, la corsa piÃ¹ bella del mondo in Piazza del Campo

1000 Miglia 2020, la corsa più bella del mondo in Piazza del Campo

La 1000 Miglia 2020, 38ª edizione della rievocazione della storica corsa disputata dal 1921 al 1957, prenderà il via da Brescia giovedì 22 ottobre per farvi ritorno domenica 25. Ai nastri di partenza la più importante gara di regolarità al mondo di auto storiche che gareggiano su un percorso di circa 1.800 chilometri.



Sabato 24 ottobre, in occasione della terza tappa, con partenza da Roma - la più lunga della "corsa più bella del mondo" - le vetture giungeranno a Siena a partire dalle 13.15 entrando in città dalla via Cassia Sud provenienti da Monteroni d'Arbia dopo aver fatto il loro ingresso in provincia a Radicofani. Proseguiranno poi per strada Massetana Romana, porta San Marco, via delle Sperandie, via Sarrocchi, passando poi per via San Pietro e Casato di Sopra, fino a giungere in Piazza del Campo dove si terrà il terzo controllo orario della giornata di gara.



La auto ripartiranno passando per via Rinaldini, Banchi di Sotto, via Montanini, viale Garibaldi, viale Mazzini e viale Sclavo per poi lasciare Siena in direzione di Monteriggioni attraverso la via Cassia Nord.



A partire dalle 11.30, prima del passaggio della corsa, Siena farà da cornice al Ferrari Tribute to 1000 Miglia che, insieme al Supercar Owners Circle 1000 Miglia Experience, è uno degli eventi collaterali della manifestazione.



"L’appuntamento 2020 sarà spettacolare come sempre nonostante la forma più contenuta - ha dichiarato il sindaco di Siena, Luigi De Mossi -. Siena è così bella che al tempo stesso valorizza ed è valorizzata da eventi come la 1000 Miglia. Dal primo anno del nostro mandato questa Amministrazione ha voluto fortemente che i partecipati alla Mille Miglia si fermassero in Piazza del Campo. Non volevamo che restasse solo un evento di passaggio, ma vogliamo dare ai cittadini e turisti la possibilità di ammirare le straordinarie vetture che partecipano alla competizione. Inoltre, questo ci permette di far conoscere meglio la città e ciò che offre ai partecipanti che poi sempre più spesso tornano a Siena con le proprie famiglie". Il sindaco poi ha definito la 1000 Miglia un evento che coniuga "bellezza, opportunità e prospettiva" riferendosi al particolare periodo che stiamo vivendo perché "i momenti difficili non ci devono spaventare ma anzi attraverso opportunità come queste dobbiamo guardare al futuro con fiducia".



"Anche quest’anno le vetture si fermeranno in piazza del Campo e sarà organizzato un light lunch in piazza del Mercato e nell’Entrone - ha affermato l'assessore al Turismo, Alberto Tirelli -. La 1000 Miglia è una splendida cartolina della città spedita in tutto il mondo. Grazie al Comitato Organizzatore della manifestazione e a tutti gli appassionati senesi come Franco Becci: insieme riportiamo in questo territorio un appuntamento prestigioso e di grande richiamo". L’assessore ha poi sottolineato che "quest’anno l’evento di svolge di sabato e per questo ci auguriamo che sarà l’occasione per tanti appassionati di trascorrere un week end a Siena per riempirsi gli occhi di motori e bellezza".



Dopo il passaggio da Siena, le vetture risaliranno verso Lucca e passando per Viareggio, lasceranno la Toscana attravero il passo della Cisa per poi raggiungere Parma, Capitale italiana della cultura 2020 e 2021 dove si concluderà la terza giornata di gara.



Domenica 25, le vetture concluderanno quindi la competizione sulla pedana di arrivo di viale Venezia a Brescia, dove tutto ebbe inizio 93 anni fa, nel 1927, con la prima Coppa delle 1000 Miglia.