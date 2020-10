Tiro a Segno, a Siena stage di avviamento e perfezionamento paralimpico

Sabato 10 e domenica 11 ottobre, la Sezione di Siena della Unione Italiana Tiro a Segno, ospiterà nei suoi locali un importante stage di avviamento e di perfezionamento alla disciplina del tiro a segno riservato ad atleti disabili.Il corso è costituito da una parte didattica, da una parte teorica e da una parte pratica che si esaurirà nella giornata di sabato mentre alla domenica è riservata la parte agonistica e quindi la conclusione dello stage che sarà improntata sul confronto e susseguentemente sul dibattito di quanto svolto oltre, naturalmente, a proposte riguardanti il futuro della disciplina del tiro a segno paralimpico.Allo stage sarà presente Giuseppe Ugherani, responsabile U.I.T.S. della Nazionale paralimpica e sono state invitate a partecipare tutte le associazioni di mutilati ed invalidi civili (ANMIC).Per la parte agonistica dello stage è stata nominata Sabrina Benucci della Sezione di Siena, che opera come allenatrice di terzo livello di tiro a segno per la carabina e per la pistola ad aria compressa.Al corso parteciperanno atleti disabili provenienti da varie regioni che presentano menomazioni agli arti superiori ed agli arti inferiori. Questi potranno assumere, in funzione della loro disabilità, una posizione eretta oppure seduta su sedia a rotelle. Particolare attenzione sarà riservata alla categoria degli ipovedenti e non vedenti i quali devono utilizzare necessariamente un puntatore sonoro per intercettare il bersaglio.La Sezione del tiro a segno di Siena, nella figura del suo presidente, Massimo Dreassi, è sempre stata sensibile verso questa categoria di atleti tanto che l’accessibilità e la fruizione degli stand da parte di persone disabili è in linea con la normativa di legge che li riguarda.Questo stage potrebbe diventare, nel prossimo futuro, motivo di interesse affinché la Sezione di Siena possa diventare il centro nazionale per le convocazioni dello sport del tiro a segno paralimpico.