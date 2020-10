L’Unione Polisportiva Poggibonsese riprende la propria attività di fitness

"Dopo questo periodo di “pausa” siamo pronti a ripartire con la carica, l’energia e la sicurezza che da molti anni ci caratterizza"

Al giorno d’oggi è sempre più comune avere dei problemi che riguardano il proprio benessere fisico o, ancor meglio, la ricerca del benessere fisico: in un mondo in cui si tende sempre di più a correre, spesso sopraffatti da problemi di ogni genere (dai problemi di lavoro a quelli personali), la sfera fisica tende a risentirne. Come fare allora per ottenere il proprio benessere fisico e cosa fare per mantenerlo?Prima di tutto, bisogna chiarire che il benessere fisico non indica solo ed esclusivamente una buona salute: certo, avere comunque la salute dalla propria parte è fondamentale, ma molto spesso il benessere fisico è qualcosa di più, che abbraccia ed in qualche modo si esplicita anche con il benessere psicologico.L’Unione Polisportiva Poggibonsese, da sempre attenta a garantire un’ampia possibilita’ di scelta di attivita’ fisiche con le quali realizzare il proprio benessere personale, non si ferma e annuncia che a partire da lunedi 12 ottobre iniziano i corsi di Fitness presso gli impianti sportivi del Bernino. Agli ordini delle istruttrici MariaPia Nidiaci, Emy Santini, Tatiana Simvolokova e Antonella Stefanori un ricco programma che va dalla Ginnastica di mantenimento a quella posturale, dal Power strecthing al Soft gym, dal Total body al Fit-ball per finire ai corsi di Tabata e G.a.g.Inoltre dal 16 novembre un ulteriore corso in fase di definizione per garantire a tutti i vecchi e nuovi iscritti un’ampia gamma di scelta in un ambiente curato e pulito."Se non avete ancora prenotato il vostro posto affrettatevi, quest’anno i gruppi saranno a numero ridotto nel rispetto delle disposizioni covid-19".Per ogni dettaglio mettersi in contatto con la segreteria della Polisportiva al numero 0577-939946.