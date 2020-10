Scacchi Mens Sana campione regionale Under 14

Grande risultato della squadra nel campionato che si è disputato a Prato

La sezione Scacchi della Polisportiva Mens Sana si laurea campione regionale under 14. Domenica scorsa, 11 ottobre, si è svolto infatti a Prato il campionato regionale giovanile a squadre di scacchi. Con un grande sforzo organizzativo è stato possibile far sedere di fronte circa un centinaio di giovani e giovanissimi, provenienti da tutta la Toscana. Mascherine, tavoli a distanza di sicurezza l'uno dall'altro e addirittura pannelli trasparenti a separare i giocatori. Tutto rispettando scrupolosamente le severe norme imposta dalla Fsi (Federazione scacchistica italiana). Alla fine una grande giornata di "sport" per tutti e per Siena, di grandi gioie, dato che la squadra under 14, sotto lo sguardo attento (e emozionato) del maestro Mario Leoncini, capitano accompagnatore, il maestro Mario Leoncini, ha letteralmente sbaragliato la concorrenza. Siena ha vinto il titolo dii categoria con ampio margine, davanti a Firenze, Prato e Lucca.La classifica finale del campionato regionale under 14 vede Siena con punti 11, Firenze con punti 7, Prato con punti 6 e Lucca con punti 0. Questi i parziali dei senesi: Daler Amonov 3,5/6; Orlando Pin 4,5/6; Giulio Negrini 6/6; Eleonora Bucci 6/6In prima scacchiera Amonov se l'è dovuta vedere coi più forti della squadra avversaria, tenendoli a bada. In seconda scacchiera ottima prestazione di Orlando Pin (solo 9 anni), che ha realizzato il 75% dei punti e infine decisivi i due "cannonieri" Giulio Negrini ed Eleonora Bucci che hanno totalizzato il 100% dei punti a disposizione rispettivamente in terza e quarta scacchiera. Una grande soddisfazione per il circolo di Siena. Gli altri titoli sono andati a Empoli (u10), Firenze (U12) e Lucca (U16). Sabato prossimo, 17 ottobre, ancora una volta ospitati presso la sede del Cral Mps, in Via dei Termini 31, alle ore 15:45, iniziano i corsi di scacchi per tutti i livelli. Per info e iscrizioni menssanascacchi@gmail.com