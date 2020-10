Ginnastica artistica Mens Sana, Pascariu e Fontani protagoniste a Padova

Prove molto positive al Campionato italiano Fgi di ginnastica artistica

Esperienza positiva e grandi soddisfazioni per la sezione Ginnastica artistica della Polisportiva Mens Sana con due allieve di Beatrice Vannoni fra le protagoniste al Campionato Italiano Fgi che si è svolto a Padova nel week end del 3 e 4 ottobre. Daisy Padcariu e Anna Fontani hanno infatti sfoderato ottime prestazioni nella gara allieve L 1 di qualificazione e finale del Campionato Italiano federale di alta specializzazione.Daisy Pascariu, nonostante la caduta alla trave si è qualificata alla finale del Campionato Italiano, riservata alle prime 40 ginnaste sulle 155 totali e in questa prova, affrontata con più determinazione, ha recuperato numerose posizioni fino a giungere 28esima. Molto buona la sua prestazione in tutti e 5 gli attrezzi, considerato il livello altissimo delle ginnaste in competizione: solo due interruzioni di serie e un elemento artistico non completato alla trave.Anna Fontani ha portato a termine una gara di qualificazione senza cadute sui 5 attrezzi, dimostrando di essere una garista: solo qualche imprecisione e il valore di partenza degli esercizi non al massimo livello, non hanno permesso ad Anna di qualificarsi per la finale, ma comunque ha riportato il terzo punteggio della Toscana.“Ambedue le ginnaste - sottolinea il tecnico Beatrice Vannoni - hanno grandi potenzialità e nonostante il periodo di lockdown e la pausa estiva, sono state in grado di preparare una gara importante come questa, in maniera ottimale per il loro livello. Un ringraziamento al Direttore Sportivo Ginaluca Marzucchi, alla direttrice di sezione Tatiana Terramoccia e a tutto lo staff dei tecnici diretto e coordinato da me: Gentili Ginevra, Clarke Francis e Cristina Indrei che ha accompagnato assieme a me le ginnaste in gara a Padova”.