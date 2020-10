Club Lotus Italia, in pista a Vallelunga dopo il tour con partenza da San Galgano

Nuova tappa del CLI sui tracciati italiani: l’appuntamento è per domenica 25 ottobre. Sabato 24, invece, il tradizionale tour stradale, con partenza dall’Abbazia di San Galgano

Dopo il primo appuntamento a Varano De’ Melegari, il Club Lotus Italia è pronto a scendere in pista per il secondo round del CLI Trophy 2020, la serie di eventi in autodromo rivolta agli appassionati delle vetture “Made in Hethel”. Domenica 25 ottobre l’autodromo di Vallelunga, a Campagnano di Roma, ospiterà i soci CLI di tutta Italia, che a bordo delle rispettive auto affronteranno curve adrenaliniche, in un clima di sana amicizia.La giornata si aprirà alle 9 in circuito, con l’accreditamento dei partecipanti. Alle ore 10 è previsto il briefing iniziale, seguito dai vari turni in pista - esclusivi e cronometrati - che si alterneranno fino alle 15. I soci saranno assistiti da tutor e tecnici di Team Santilli – Lotus Service Perugia, che saranno al fianco dei driver per seguirli durante la manifestazione. Ogni turno avrà una durata di circa 25 minuti. L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid, con apposita misurazione della temperatura corporea, utilizzo della mascherina e distanziamento sociale.Immancabile, come da tradizione CLI, il raduno stradale per offrire agli equipaggi occasioni di visita del territorio, attraverso percorsi culturali e gastronomici. Sabato 24 ottobre, quindi il giorno precedente la pista, il Club partirà dalla Toscana per poi dirigersi verso il Lazio dopo aver fatto tappa in luoghi di assoluta bellezza. Il gruppo andrà alla scoperta della suggestiva Abbazia di San Galgano, nel comune di Chiusdino, e avrà la possibilità di visitare la vicina Rotonda di Montesiepi, che al suo interno custodisce una spada infissa nella roccia, a cui si lega il mito della “spada nella roccia”. Il tour proseguirà on the road: percorrendo le affascinanti strade collinari, le Lotus arriveranno alle Terme di Saturnia, dove i partecipanti potranno rilassarsi all’interno del parco termale. Il percorso in auto riprenderà infine alla volta di Vallelunga, costeggiando le rive del Lago di Bolsena: l’arrivo è previsto nel tardo pomeriggio. In serata si terrà la cena sociale.