''Premio Giornalistico Estra per lo Sport: raccontare le buone notizie'', lunedì a Roma la premiazione

Al Salone d’Onore del CONI a partire dalle ore 11.00 saranno premiati i vincitori della III edizione

Un Premio per esprimere al meglio i valori dello sport: questo l’intento di Estra Spa, multiutility a partecipazione pubblica, che, insieme all’Unione Stampa Sportiva Italiana (USSI), ha voluto dare un riconoscimento a giornalisti professionisti e pubblicisti regolarmente iscritti all’Ordine di categoria e ai praticanti delle Scuole di Giornalismo, che abbiano saputo esporre al meglio i valori stessi dello sport evidenziandone il ruolo di grande rete sociale, di agenzia educativa e di strumento di crescita per ogni territorio.Il "Premio Giornalistico Estra per lo Sport: raccontare le buone notizie" nasce nell’ambito delle attività di responsabilità sociale dell’azienda che in termini di risorse immesse nelle iniziative territoriali, vale oltre 2.600.000 euro. Il binomio sport e impresa, in particolare, rappresenta un elemento fondamentale nelle strategie di comunicazione del Gruppo Estra che punta sulla comunione di valori che avvicinano l’azienda allo sport, ovvero: spirito di gruppo, gioco di squadra, responsabilità e correttezza.Lunedì 19 ottobre alle ore 11:00, presso il Salone d’Onore del CONI, piazza Lauro de Bosis 1, con la presenza del presidente del CONI Giovanni Malagò, del presidente di Estra SpA Francesco Macrì e del presidente USSI Luigi Ferrajolo, si terrà la cerimonia di premiazione della III edizione del Premio Estra per lo Sport, in cui, oltre ai premi delle categorie “Televisione e radio”, “Carta stampata” e “Web e Blog”, verranno assegnate quattro Menzioni d’Onore e quattro Premi Speciali: “Premio alla Carriera” a Marino Bartoletti, giornalista, conduttore e autore televisivo, “Premio Donna di Sport” ad Alessandra Giardini, “Premio Redaelli” a Massimiliano Cassano, “Premio Protagonista buona notizia” ai campioni di volley Matteo Piano e Luca Vettori.Ospite dell’evento Sara Simeoni, campionessa olimpica di salto in alto, da sempre esempio di sport e di vita al femminile.