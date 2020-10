Nuoto, Trofeo Extremo di Poggibonsi con la Virtus Buonconvento tra i protagonisti

La Virtus Buonconvento si sta preparando per il Trofeo Extremo, tradizionale primo appuntamento agonistico del nuoto toscano. L’evento si terrà, come di consueto, a Poggibonsi e sarà suddiviso in due giornate, la prima (sabato 31 ottobre) dedicata agli Esordienti e la seconda (domenica 1° novembre) rivolta agli atleti di Categoria.



Nonostante il Covid, anche in questa edizione non mancheranno ospiti importanti, a partire da Erica Musso, atleta delle Fiamme Oro, medagliata ai Campionati del Mondo di Kazan nel 2015; la Musso è una delle migliori interpreti dei 200 e 400 stile libero. Nello stile libero veloce (50 e 100) sono attese scintille, vista la presenza di Aglaia Pezzato (nuotatrice veneta dell’Esercito) e Giulia Spaziani (in forza al Circolo Canottieri Aniene); la Pezzato vanta medaglie in staffetta sia agli Europei che ai Campionati del Mondo in vasca corta, oltre alla partecipazione olimpica a Rio 2016. Sarà a Poggibonsi anche un’altra azzurra, Costanza Cocconcelli, bolognese, giovane primatista italiana dei 100 misti e specialista delle gare a dorso.

Tra i maschi brilla la presenza di Fabio Laugeni alla seconda stagione con i colori della Virtus Buonconvento e, naturalmente, ci sarà anche Lisa Angiolini, poggibonsese, da anni una delle migliori raniste del panorama nazionale.



Lisa è reduce da una trasferta a Rovereto di grande soddisfazione: al Trofeo Internazionale “Meroni” ha conquistato 11 medaglie d’oro su altrettante gare disputate, 10 individuali e una di staffetta; la performance è stata impreziosita da 4 record della manifestazione e la vittoria della combinata, stilata in base ai migliori punteggi tabellari.



In vasca al Bernino vedremo anche i neo acquisti della Virtus Buonconvento: Marina Luperi, Matteo Barsotti, Matteo Torchia, Beatrice Borrelli e Matteo Calzeroni scalderanno i motori in vista anche della prossima partecipazione al prestigioso Trofeo “Nico Sapio” di Genova.



Alla manifestazione non è ammessa la partecipazione del pubblico ma l’evento sarà visibile tramite diretta streaming con risultati aggiornati in tempo reale.



Visto il numero cospicuo di iscrizioni arrivate da Lazio, Marche, Toscana e Umbria la società organizzatrice ha frazionato i turni gara femminili e maschili, oltre a dividere le categorie, in modo da garantire il rispetto delle norme in merito alle manifestazioni sportive nazionali.