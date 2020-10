Nova Eroica di Buonconvento: evento confermato ma partenza e arrivo avverranno in località Piana

Ci sono sostanziali cambiamenti al programma di Nova Eroica che si svolgerà regolarmente domenica 25 ottobre a Buonconvento, in provincia di Siena. I cambiamenti sono suggeriti dalla prudenza che va doverosamente adottata in questo periodo e che induce al distanziamento in tutti gli aspetti dell’organizzazione.In buona sostanza saranno sacrificati tutti gli eventi collaterali, a partire da Nova Eroica Family e dal Bike Village. Tutte le operazioni preliminari, la partenza e l’arrivo saranno trasferite in località Piana, distante un chilometro da Buonconvento, in uno scenario incantevole proprio sulla via Francigena:“Nova Eroica si farà – dichiara Giancarlo Brocci, presidente onorario di Eroica Italia ssd -. Non avrà tratti agonistici, come già era noto, non avrà villaggi annessi, stands e ristorazione usuale, non avrà partenza ed arrivo dentro il paese di Buonconvento e neanche la versione Family; ma si farà. È un formidabile atto di stima ed affetto verso la nostra gente e gli organizzatori il placet che le Istituzioni hanno concesso. Tutto sarà trasferito in località Piana, ad un km dal capoluogo, in un posto splendido ed evocativo, praticamente un set cinematografico da cui prese il via il primo tentativo di Eroica da queste parti. Dobbiamo tale concessione alla speciale dimostrazione di rispetto che abbiamo, ognuno di noi, del nostro mondo, fornito a Montalcino, che siamo certi ripeteremo domenica prossima. Il nostro Paese deve ripartire dai suoi valori più profondi, da esempi positivi, da gente che le regole le conosce e le osserva. Nova Eroica sarà il primo passo verso un 2021 di liberazione e rilancio. Ne abbiamo tutti un gran bisogno”.Sabato 24 ottobreOre 09:00 – 19.00 presso Località La PianaConsegna Busta TecnicaConsegna Pacco GaraDomenica 25 ottobreOre 07:00 – 9:30 Presso Località La PianaConsegna Buste tecnicaConsegna Pacco GaraOre 08:00 – 09:30 Presso Località La PianaPartenza NOVA Eroica - Percorso km 62 - Percorso km 85 - Percorso km 130Ore 17.00 - 18.30 Premiazioni NOVA Eroica e Campionato Nazionale Gravel ACSI