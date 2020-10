1000 Miglia, la corsa più bella del mondo nella splendida cornice di Piazza del Campo - FOTOGALLERY

La più importante gara di regolarità al mondo di auto storiche ha fatto tappa a Siena



















































La 38ª edizione della rievocazione storica della 1000 Miglia, “La corsa più bella del mondo”, così definita dal grande Enzo Ferrari, ha fatto oggi tappa a Siena sostando - per la seconda volta dopo l'edizione dello scorso anno - nella meravigliosa cornice di Piazza del Campo.Le 400 vetture storiche, precedute dal Ferrari Tribute, dopo essere entrati in provincia di Siena da Radicofani, hanno percorso la Cassia Sud per giungere a Siena dove hanno sostato davanti a Palazzo Pubblico, location che - assieme al Tartarugone di piazza del Mercato - ha ospitato al Cortile del Podestà gli equipaggi, provenienti da 33 nazioni e 5 continenti, per il tradizionale pranzo di tappa. Al termine sono ripartite in direzione nord verso Monteriggioni per poi lasciare la Toscana attraverso il passo della Cisa.Quella di oggi è stata la terza tappa della corsa che, partita da Roma si conclude a Parma. Domani la quarta ed ultima frazione con l'arrivo a Brescia, da dove la corsa era partita giovedì, per la tradizionale passerella in viale Venezia.