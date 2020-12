Mens Sana Scacchi: ancora un grandissimo risultato per i giovani senesi

Ancora grandi risultati per la sezione Scacchi della Polisportiva Mens Sana: due senesi salgono sul podio a livello nazionale.



Nello scorso weekend si sono infatti svolti i Campionati italiani giovanili di scacchi online. Si è comunque trattato di una competizione ufficiale. Il torneo era diviso per fasce di età: under 8, 10, 12, 14, 16 e 18 sia maschile che femminile. Ogni regione poteva schierare un solo rappresentante per categoria, per la Toscana sono stati selezionati tre senesi: Francesco Bettalli (under 16), Eleonora Bucci (under 14 femminile), Orlando Pin (under 10): Francesco Bettalli si è classificato primo (secondo per spareggio tecnico), Eleonora Bucci sesta e Orlando Pin secondo ex aequo (terzo per spareggio tecnico). Due senesi sul podio, dunque, a livello nazionale, una grande soddisfazione per la Mens Sana.