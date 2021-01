Il Siena Baseball Club ha presentato domanda di affiliazione alla FIBS

Il Siena Baseball Club ha presentato domanda di affiliazione al Comitato regionale della F.I.B.S., che dovrebbe essere accettata dal prossimo Consiglio federale che si svolgerà lunedì 11 gennaio.Il batti e corri torna finalmente ad avere cittadinanza nella città del Palio, dopo gli esordi avuti nei primi anni '80 con la Polisportiva Libertas e "l'esilio" a Castellina Scalo degli ultimi anni.E' proprio la numerosa componente senese ad aver accettato l'opzione di una separazione proposta proprio dalla società del Monteriggioni baseball, lavorando così per riportare lo sport di mazze e guantone nel capoluogo, dove per altro l'attività non si è mai bloccata negli anni (corso pomeridiano di minibaseball alla Polisportozzi, gestione dei campi estivi del Comune di Siena, partecipazione a Siena Sport Week).Presidente della società bianconera sarà Irene Bonazzola, che guiderà un consiglio composto da Federica Gambelli, Francesco Giusti (che sarà il direttore tecnico), Antonio Rodriguez e José Sanchez.Le sedute di allenamento si svolgeranno al Campo scuola "Renzo Corsi", spazio concesso dall'Amministrazione comunale di Siena alle Associazioni sportive per far fronte all'emergenza pandemica. L'Under 12 si allenerà il lunedì ed il mercoledì, dalle 17.20 alle 18.35, la serie C e l'Under 15 il martedì ed il venerdì dalle 18 alle 19. A breve verrà lanciato il nuovo sito Internet www.sienabaseballclub.it . I recapiti della società sono info@sienabaseballclub.it e 0577 16 58 599.