Mens Sana Scacchi: Francesco Bettalli è maestro FIDE

Uno splendido traguardo per lo scacchista biancoverde



Grande successo per la Mens Sana Scacchi. Francesco Bettalli, ormai numero uno senese, ce l'ha finalmente fatta: ha conseguito il titolo di Maestro Fide, dopo un ottimo piazzamento al torneo internazionale di Bassano del Grappa, conclusosi alcuni giorni fa.



Si tratta di una categoria che viene assegnata direttamente dalla Federazione Scacchistica Internazionale (Fide) ed è il primo dei livelli "internazionali" a cui si può accedere (oltre ci sono "Maestro Internazionale" e "Grande Maestro"). In sostanza un riconoscimento importante per Francesco, che corona una breve, ma intensa carriera: a soli 16 anni e mezzo, ha già vinto due titoli italiani giovanili, due tornei nazionali e ha già rappresentato l'Italia in tre campionati europei e tre mondiali giovanili. Un curriculum di tutto rispetto, che fa senz'altro sperare che questa sia solo la prima tappa verso traguardi ancora più ambiziosi.



Francesco Bettalli è nato il 9 giugno 2004, impara a giocare a scacchi nel 2009; gioca in tornei ufficiali dal 2012. Ha giocato 680 partite ufficiali a tempo lungo, in oltre 100 tornei. Va in nazionale a 9 anni appena compiuti, candidato Maestro nazionale a 11 anni e tre mesi. Diventa Maestro nazionale a 13 anni esatti (uno dei più giovani italiani di tutti i tempi). E’ Maestro Fide a 16 anni e mezzo. E’ il primo senese della storia a conquistare un titolo internazionale: in tutta la Toscana sono solo undici, di cui ben otto sopra i 50 anni. Con un punteggio attuale di 2288 è ampiamente entro i primi 100 giocatori italiani in attività, fra i primi 3 under 18.



E’ stato due volte campione italiano giovanile (Under 12 2016 e Under 14 2017); una volta secondo classificato (Under 12 2015); tre volte terzo classificato (Under 10 2014, Under 14 2018, Under 16 2019). Vanta molti titoli regionali, di fascia e assoluti; ha partecipato a tre Campionati europei (Croazia, Georgia, Slovacchia) e tre Campionati Mondiali (Grecia, Georgia, Uruguay) rappresentando più che onorevolmente l'Italia tra il 2014 e il 2019. E’ specializzato nel gioco rapid: online punteggi ben sopra i 2450 blitz e ben sopra i 2500 bullet.