Mountain bike, Granfondo Castello di Monteriggioni rimandata ad ottobre

La Granfondo Castello di Monteriggioni, classica gara di mountain bike il cui svolgimento era previsto per il 14 marzo, è stata rinviata al 17 ottobre. Lo comunica il comitato organizzatore."Dopo diverse riunioni, confronti e dibattiti tra lo staff del comitato organizzatore della Granfondo Castello di Monteriggioni e dopo aver sentito il parere delle istituzioni e le autorità locali, siamo giunti, con grande rammarico, alla decisione di rimandare la nostra gara", spiega il comitato."Tutti abbiamo bisogno di ripartire, di ritornare a riassaporare il clima della gara, quelle belle emozioni che ci attraversano quando saliamo in sella e iniziamo a pedalare tutti insieme e per questo che, stante le condizioni e limitazioni previste nel breve periodo che non ci permettono di farlo nella classica data prevista per il 14 marzo, abbiamo deciso di darvi appuntamento al 17 ottobre 2021.Il nostro è solo un arrivederci, quindi segnatevi la data per poter tornare a conquistare il castello di Monteriggioni dopo aver pedalato nel bellissimo territorio che, da sempre, fa da cornice al nostro evento che rimane tra i più apprezzati in Toscana e non solo.A presto amici della MTB e del Team Bike Pionieri, noi ce la metteremo tutta per garantirvi una bella giornata di sport e di divertimento all’insegna delle ruote grasse, diciamo che così, ci siamo presi solo più tempo per poterla preparare visto che avremo più tempo a disposizione per lavorarci".