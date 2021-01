Irene Siragusa apre la stagione ad un centesimo dal personale indoor sui 60m

Primo impegno stagionale per la velocista valdelsana Irene Siragusa al meeting indoor di Ancona che si è tenuto lo scorso fine settimana.



L’azzurra apre con 7.31 sui 60m, a un solo centesimo dal personale realizzato un anno fa sul rettilineo del Palaindoor, e in finale la 27enne senese dell’Esercito prevale con 7.34. Alle sue spalle nella batteria con 7.41 in evidenza anche la ventenne friulana Costanza Donato (Bracco Atletica), poi assente. Secondo posto quindi per la rientrante Jessica Paoletta (Esercito), 7.42 prima del 7.44 in finale, davanti alla 17enne Ilenia Angelini (Asa Ascoli Piceno), 7.49 e 7.51.