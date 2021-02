Colpo di mercato del Siena Baseball Club: da Firenze arriva Bonilla

Colpo di mercato del Siena Baseball Club, che si assicura le prestazioni dell'interbase (e lanciatore) Miguel Bonilla Castro, classe 1997, negli ultimi due anni a Firenze, dopo aver esordito in serie C proprio a Siena nel 2018.Il giocatore dominicano - senza ombra di dubbio uno dei giocatori più interessanti della categoria, richiesto anche per le serie superiori - vestirà dunque la casacca della nuova società di baseball senese.La bomba di mercato della squadra senese, con un giocatore fortemente voluto dalla presidente Irene Bonazzola, era comunque nell'aria. Nei giorni scorsi Bonilla era stato visto allenarsi al campo scuola "Renzo Corsi" assieme al resto della squadra.Bonilla era arrivato a Siena nel 2017, esordendo in maglia Chianti Banca al memorial Piegaia di Lucca. Nel 2018 arrivò per lui l'esordio in campionato, dimostrandosi fondamentale non solo in difesa, all'interbase, ma anche sul monte di lancio. Nel 2019 il suo passaggio alla franchigia Firenze, con la quale ha disputato anche la scorsa stagione.