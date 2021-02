Campionato Regionale Allieve Gold, prima prova: la ginnasta mensanina Daisy Pascariu prima classificata

La direttrice tecnica Vannoni: “Grande risultato per una gara di alta specializzazione”



Bel risultato per la sezione Ginnastica artistica della Polisportiva Mens Sana. La ginnasta biancoverde Daisy Pascariu è prima classificata nella prima prova di Campionato Regionale Allieve Gold di ginnastica artistica femminile, che si è disputata il week end scorso a Montevarchi. La talentuosa Pascariu si è aggiudicata il gradino più alto del podio nella categoria L2 (anno 2011), nonostante le cadute alla trave, eseguendo ottimi esercizi in tutti e quattro gli altri attrezzi, dove l’atleta partiva da un elevato valore di partenza.



Buona anche la prova di Anna Fontani, che si è classificata al quinto posto sempre nella categoria L2 (anno 2011). Ottima prova alla trave e al volteggio, solo alcune piccole imprecisioni al corpo libero e alle parallele. L’atleta biancoverde ha comunque notevoli margini di miglioramento in tutti gli attrezzi. Alla sua prima gara la piccola mensanina Chloe Sanna nella categoria L’1 (anno 2012): nonostante la comprensibile emozione, ha portato avanti la gara con determinazione, riuscendo ad eseguire un’ottima prova alla trave e alle parallele e conquistando il quinto posto regionale.



“Queste sono gare di alta specializzazione - dichiara la guida tecnica Beatrice Vannoni aiutata nel suo lavoro anche da Ginevra Gentili -, dove è richiesto un elevato bagaglio tecnico in tutti e cinque gli attrezzi. Per comprendere meglio il livello, queste gare equivalgono alla serie A del calcio. Chi un giorno farà parte della squadra nazionale, dovrà obbligatoriamente partecipare ed affermarsi in queste gare dell’alta specializzazione Gold. E’ richiesto tanto sacrificio da parte delle giovanissime atlete che si allenano con costanza tutti i giorni per diverse ore. Complimenti a tutte le atlete alla ginnasta. Pascariu anche per aver affrontato la gara sopportando alcuni problemi fisici che affliggono l’atleta da un po’ di tempo. Sguardo rivolto adesso alla gara successiva che si terrà, sempre a Montevarchi, il 14 marzo”.