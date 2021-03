Lisa Angiolini domina nel Campionato toscano di nuoto di fondo indoor

È stato un fine settimana intenso per la Virtus Buonconvento che sta partecipando alle manifestazioni di interesse nazionale della FIN.



Nella piscina olimpionica Camalich di Livorno si è tenuto il Campionato Toscano di Nuoto di Fondo Indoor, valido per le qualifiche nazionali; Lisa Angiolini ha dominato nella gara dei 5000 metri, completando le 100 vasche in meno di un’ora, 59 minuti e 26 secondi, vincendo nettamente il titolo regionale grazie ad una condotta di gara impeccabile. Lisa si sta in realtà preparando a rana e nei misti per i prossimi Campionati Italiani Assoluti, ma ha dato prova del suo eclettismo, riuscendo bene in una specialità particolarmente impegnativa come quella delle “long distance”.



Anche Matteo Calzeroni si è guadagnato una medaglia di bronzo nella categoria Juniores, sempre sui 5 km.

Gli altri atleti di Categoria erano impegnati a Follonica in una competizione in vasca corta, dove sono arrivati buoni riscontri in vista degli ormai prossimi impegni nazionali.



Finalmente hanno gareggiato anche gli Esordienti nella piscina comunale di Poggibonsi, dove sono arrivati ottimi riscontri da Gemma Bartolini nei 200 dorso, Federica Costagli nei 100 farfalla, Francesca Costagli nei 100 rana, Benedetta D’Alessandro nei 200 stile libero e Gabriele Semplici (UPP) nei 50 rana. La gara è stata organizzata proprio dalla Virtus Buonconvento Nell’impianto del Bernino.



È stata pubblicata anche la classifica finale nazionale del Campionato Italiano Assoluto di Lifesaving e Giulia Calistri ha conquistato uno splendido bronzo grazie alla somma dei punteggi ottenuti nelle 4 specialità in cui ha gareggiato; per l’atleta abruzzese (tesserata Marina Militare - Virtus Buonconvento) si tratta di una conferma dell’altissimo livello raggiunto nel Salvamento.