Alessandro Alberti alla guida dell’atletica toscana

Il dirigente colligiano presidente dell'Atletica 2005 eletto alla presidenza della Fidal Toscana



E’ tempo di elezioni quadriennali per gli organi territoriali delle Federazioni Sportive. Sabato scorso a Campi Bisenzio si è svolta l’Assemblea regionale elettiva della Federazione Italiana di Atletica Leggera.

Presenti (in presenza diretta o per delega) 72 società toscane per un totale di 3.817 voti rappresentati (84,47% dei voti assegnati alle società toscane).



Il nuovo presidente della Fidal Toscana per il quadriennio 2021-2024 sarà il colligiano Alessandro Alberti che ha raccolto 3.279 voti (86% dei presenti) e che guiderà un consiglio giovane e fortemente rinnovato (6 su 10 componenti del Consiglio sono al primo mandato).



Il suo programma elettorale dal titolo “Insieme miglioriamo e sviluppiamo l’Atletica Toscana” è stato molto apprezzato in assemblea dalle società toscane, soprattutto nelle parti riguardanti l’attività agonistica, il settore tecnico e lo sviluppo della comunicazione e marketing del Comitato regionale.



Il nuovo Consiglio regionale sarà composto da Salvatore Sbordone (Grosseto), Eleonora Bacciotti (Scandicci), Fabio Mariotti (Cascina), Luca Amoroso (Firenze), Claudio Marchetti (Empoli), Stefano Pancani (Firenze), Gianluca Bruni (Prato), Gianni Stecchi (Firenze), Chiara Montesano (Livorno) e Maddalena Quilici (Piombino). E’ confermato invece il revisore contabile nella persona di Paolo Cianetti.



Alessandro Alberti ha iniziato a svolgere da giovanissimo la sua attività di dirigente sociale nella sezione atletica della Polisportiva Olimpia di Colle di Val d‘Elsa; successivamente ha fondato nel 1988 la Libertas Atletica Valdelsa e dal 2015 è presidente dell’Atletica 2005 (la società valdelsana che coordina l’attività agonistica delle società giovanili di Colle di Val d’Elsa, Poggibonsi e San Gimignano).

E’ dirigente federale da molti anni (prima consigliere provinciale, poi da molti anni consigliere regionale e, negli ultimi 8 anni vicepresidente vicario del Comitato toscano) e ha avuto anche un’esperienza quadriennale nella Giunta del CONI di Siena.

E’, inoltre, da 8 anni responsabile nazionale per l’atletica leggera dell’ente di promozione sportiva Libertas.