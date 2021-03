Baseball Serie C - Pubblicato il calendario, i bianconeri nel girone tosco-laziale

E' uscita la bozza del campionato di serie C 2021. Il batti e corri senese è stato inserito, dopo tanti anni, nel girone toscano e laziale. Era per lo meno dai tempi della serie C1 1998 che una formazione della città del Palio non giocava contro squadre che non fossero della Toscana o della provincia di Viterbo."C'è molto entusiasmo tra i miei ragazzi, visto che giocheremo contro una piazza storica come Nettuno (seppur contro i Lions di Santa Barbara), ma anche contro Viterbo e Montefiascone, la realtà in provincia di Viterbo che ha la prima squadra in serie A e che non affronta una squadra senese dal 2012", afferma il direttore tecnico bianconero Francesco Giusti.La compagine senese dovrà confrontarsi con Arezzo, Junior Grosseto (uniche due squadre toscane, oltre ai bianconeri) e con le laziali Latina, Lions Nettuno, Montefiascone e Viterbo. Il play ball della stagione 2021 dovrebbe (in questo periodo il condizionale è d'obbligo) esserci il 25 aprile, ad Arezzo, contro la formazione locale. Subito un derby per i bianconeri, che giocheranno continuativamente fino a fine luglio, con l'ultima giornata di regular season programmata per il 25 luglio, data nella quale i bianconeri osserveranno un turno di riposo.25 aprile: Chimet Arezzo vs. Estra Siena Baseball Club (ritorno a Siena il 13 giugno)2 maggio: Estra Siena Baseball Club vs. Lions Nettuno (ritorno a Nettuno il 20 giugno)9 maggio: Rams Viterbo vs. Estra Siena Baseball Club (ritorno a Siena il 27 giugno)16 maggio: Estra Siena Baseball Club vs. Latina Baseball (ritorno a Latina il 4 luglio)23 maggio: Junior Grosseto Baseball vs Estra Siena Baseball Club (ritorno a Siena l'11 luglio)30 maggio: Wiplanet Montefiascone vs Estra Siena Baseball Club (ritorno a Siena il 18 luglio)6 giugno: riposa Estra Siena B.C. (ritorno il 25 luglio)Tutte le partite si disputeranno alle ore 15.