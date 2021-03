La ginnasta mensanina Daisy Pascariu seconda nel Campionato regionale Allieve Gold

La direttrice tecnica Vannoni: “Altro grande risultato per una gara di alta specializzazione”



Importante secondo posto della ginnasta della Polisportiva Mens Sana 1871 Daisy Pascariu nella seconda gara del Campionato regionale Gold Allieve, L2 (2011) che si è disputata domenica scorsa a Montevarchi. L’atleta senese ha conquistato la seconda piazza con una prova elegante e di qualità. Ottimo anche il sesto posto di Anna Fontani.



“Daisy – commenta la direttrice tecnica Beatrice Vannoni, accompagnata da Ginevra Gentili alla prova a Montevarchi – si è comportata molto bene alla trave, al corpo libero e ai cinghietti. Ha avuto qualche problema al volteggio e alle parallele, dove però partiva con alto valore di composizione. Si è distinta per ampiezza ed eleganza in ogni attrezzi. Molto bene anche Anna in tutti gli attrezzi, ha dimostrato forza e sicurezza. Si tratta di una competizione di altissima specializzazione e di un livello molto importante dal punto di vista qualitativo, quindi sono prove fondamentali”.



Nella prima gara del campionato a squadre Silver “zona terra” (interprovinciale) categoria junior e senior, Livello LD 2006-2008, buona prestazione nella prova a squadre della Ginnastica artistica Mens Sana, con le atlete Matilde Borghi, Vittoria Burroni, Eugenia Cappelli e Vittoria Rispoli, seguite dalle allenatrici Cristina Indrei e Francesca Innocenti. La squadra mensanina è arrivata settimana su quindici società.