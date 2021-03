La grande ginnastica artistica ''ospite'' della Polisportiva Mens Sana

La tappa del Campionato italiano maschile e femminile il 26 e 27 marzo a Siena con oltre 400 atleti da tutta Italia

Oltre quattrocento atleti da tutta l’Italia arriveranno a Siena il 26 e 27 marzo prossimi per disputare la seconda prova del Campionato italiano di ginnastica artistica maschile e femminile, in programma nell’impianto del PalaEstra e organizzata dalla Polisportiva Mens Sana 1871. E’ il grande evento sportivo che, nel pieno rispetto delle normative anti Covid, animerà per due giorni gli impianti biancoverdi e anche la città di Siena. Pur in un periodo di pandemia la Polisportiva Mens Sana celebra in questo modo il traguardo dei 150 anni di attività. L’evento è patrocinato dal Comune di Siena.Un evento che coinvolgerà oltre 60 squadre, accompagnatori e dirigenti per una due gironi di elevato livello sportivo. Saranno protagoniste le serie A1, A2 e B per un grande spettacolo di sport. Il massimo campionato italiano a squadre è quest’anno particolarmente importante, visto che rappresenterà un vero e proprio banco di preparazione per gli atleti che puntano alle Olimpiadi di Tokyo. A Siena è in programma la tappa intermedia delle tre tappe (la prima si è disputata ad Ancona a inizio mese, la terza si disputerà ad aprile a Napoli) che porteranno poi alle Final Six del campionato stesso.“In un anno complicato per la nostra società - sostiene il presidente della Polisportiva Antonio Saccone – come per tutte le altre realtà sportive, abbiamo la grande soddisfazione di organizzare e ospitare un evento così importante, di altissimo valore sportivo. Per noi riveste anche un appuntamento storico. La Mens Sana nasce nel 1871 proprio come società di ginnastica artistica, disciplina che racchiude dunque le radici della nostra storia. Proprio quest’anno celebriamo i 150 anni della nostra società, fra le più longeve, oltre che numerose, d’Italia. Purtroppo la pandemia da Covid ci ha impedito di programmare celebrazioni adeguate questo importante ‘compleanno’, vogliamo ugualmente omaggiare la nostra storia con l’evento del 26 e 27 marzo”.Il Comune di Siena ha deliberato il patrocinio alla manifestazione. “Si tratta di un evento – sottolinea l’assessore allo sport del Comune di Siena Paolo Benini – di grande valore sportivo e storico per la città di Siena. Ed avrà anche un ottimo richiamo tale da convogliare un rilevante indotto costituito da dirigenti, allenatori, giudici di gara oltre ai familiari a seguito degli atleti, provenienti da tutto il territorio nazionale. Una manifestazione che, ancora una volta, porrà Siena al centro del mondo dello sport, per una due giorni, oltretutto, di altissima qualità per la performance sportiva”:“La ginnastica artistica – dice Fabrizio Lupi presidente regionale della Federazione Ginnastica Artistica – è la storia della Mens Sana e questo è un appuntamento importantissimo per tutto il movimento e per Siena. Sarà un evento prestigioso e dall’alto valore tecnico. L’unico rammarico è doverlo fare a porte chiuse, ma lo spettacolo non mancherà”.“E’ uno sforzo organizzativo – spiega il direttore sportivo della Polisportiva Mens Sana Gianluca Marzucchi – particolarmente importante per un evento prestigioso e che ci riempie di orgoglio, oltre che legarci alle nostre radici storiche. Stiamo alvorando con grande attenzione per garantire che tutto funzioni alla perfezione, anche a livelli impiantistico e per il rispetto delle normative anti Covid, garantendo sicurezza per tutti gli atleti e gli addetti ai lavori. Voglio ringraziare tutto il personale dipendente e tutti coloro che ci stanno dando un aiuto in maniera volontaria, a partire dalla sezione della Ginnastica artistica e non solo. Un ringraziamento particolare anche agli sponsor che sono fondamentali per l’organizzazione di un evento così complesso e anche al Comune di Siena per il fattivo contributo alla manifestazione”.“Una manifestazione di particolare rilievo sportivo – sottolineano il direttore di sezione della Ginnastica Artistica Tatiana Terramoccia, il responsabile tecnico della sezione Beatrice Vannoni – per uno spettacolo che sarà senz’altro di grande livello. Questo evento a Siena testimonia la validità della nostra scuola sportiva e dei valori che tradizionalmente portiamo avanti con lo staff tecnico e le atlete nei nostri impianti. Una tradizione che si rinnova ogni anno grazie alla Polisportiva Mens Sana e che in questo evento vede allo stesso tempo un trampolino di lancio ulteriore per la nostra sezione”.Durante la due giorni saranno applicati rigidamente i protocolli anti Covid previsti anche dalla federazione. L’evento si svolgerà a porte chiuse, sarà possibile seguire l’evento in streaming sul canale Youtube della Federazione Ginnstica d’Italia.