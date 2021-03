Jesus Barroso Gutierrez nuovo tecnico del Siena Baseball Club

E’ tornato a Siena dopo 9 anni Jesus Barroso Gutierrez, il primo allenatore cubano del baseball senese, che ha contribuito notevolmente, nei quattro anni (2009-2012) di permanenza a Siena, a creare una vera e propria fucina di talenti (Euridis Martinez, Miguel Sacchi e Gaia Benvenuti su tutti), gettando le basi per il successo nel 2014 con il titolo regionale Allievi conquistato dalla compagine allenata dall’attuale direttore tecnico del Siena Baseball Club, Francesco Giusti.



“Ricordate che il baseball è un gioco di squadra, dove tutti sono importanti e l’azione di ogni singolo è fondamentale per ottenere un buon rendimento come gruppo. Senza dimenticare che, oltre al gioco, siamo qui per divertirci. I giovani, i ragazzi, gli adulti che abbracciano questo bellissimo sport sviluppano col tempo delle abilità fisiche, tecniche, tattiche e psicologiche; per questo il baseball prepara alla vita. Ringrazio dunque tutti i ragazzi, gli allenatori, i genitori, i maestri delle scuole e la dirigenza della società, che hanno permesso il raggiungimento degli obiettivi di questo progetto. Mi sono sentito a casa. Vi voglio bene!”, erano state le ultime parole di Barroso 9 anni fa. Barroso sarebbe dovuto tornare a Siena nel 2013, ma la società Siena Baseball Monteriggioni optò per il grossetano Franco Grappolini. Adesso, con il Siena Baseball Club, la neonata società di viale Achille Sclavo guidata dal presidente Irene Bonazzola, il sogno di vedere ancora Jesus Barroso nella città del Palio è diventato realtà.



“Saluto tutta la famiglia del baseball di Siena, specialmente i ragazzi, con i quali lavoreremo anche nelle scuole, ed ai ragazzi della serie C. Faremo un buon lavoro, faremo un nuovo progetto con il Siena Baseball Club per pensare in grande”, sono state le nuove parole del tecnico bianconero.



Barroso dovrà rispettare la quarantena fino al 5 aprile, il giorno di Pasquetta, per poi gettarsi a capofitto nel suo nuovo lavoro, che lo coinvolgerà fino ad ottobre con l’obiettivo di iniziare un nuovo ciclo e di creare una nuova, storica pagina del batti e corri senese, assieme ai tecnici Giusti ed Antonio Rodriguez.



Jesus Barroso, classe 1955, è stato un giocatore di baseball fino al massimo livello nazionale cubano nelle categorie scuola e giovani e dopo essersi diplomato come insegnante di educazione fisica ha conseguito una laurea in cultura fisica e sport, diventando uno specialista nel baseball ad alte prestazioni. Barroso è stato tecnico della nazionale sudafricana alle Olimpiadi di Sidney 2000 e numero due della Federazione cubana. E’ stato direttore della Serie Nacional de Beisbol, il campionato cubano, fino allo scorso anno.