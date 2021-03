Campo scuola ''Renzo Corsi'' di Siena, la Giunta approva progetto per sostituzione pista e adeguamento spogliatoi

Approvato oggi, venerdì 26 marzo, dalla Giunta comunale di Siena il progetto definitivo per la sostituzione della pavimentazione della pista di atletica leggera e l’adeguamento impiantistico degli spogliatoi del campo scuola “Renzo Corsi” in viale Avignone. Costo complessivo 950mila euro."Un intervento importante – ha evidenziato l’assessore ai Lavori pubblici Sara Pugliese – per il quale abbiamo partecipato al Bando “Sport e Periferie 2020” e, in attesa di conoscere l’esito, ne abbiamo previsto il finanziamento tramite un mutuo, come previsto dal programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023, approvato lo scorso dicembre dal Consiglio comunale".La pista, infatti, richiede "un restauro radicale – ha proseguito l’assessore - perché l’attuale manto artificiale sul tracciato a sei corsie e nelle pedane dei salti in elevazione e estensione, ha perso totalmente le caratteristiche elastiche di assorbimento e risposta. Il corredo specialistico infrastrutturale sarà completato con la barriera siepi regolabile secondo il nuovo regolamento IAAF, la fornitura e posa delle tavole di battuta/stacco per il salto in lungo/triplo e bordatura antinfortunistica per fossa caduta salti in estensione e della cassetta d’imbucata per il salto con l’asta. A questo si aggiungerà l’adeguamento del sistema di illuminazione e degli impianti tecnologici degli spogliatoi".Con la realizzazione del progetto la città si doterà di una struttura sportiva di rilevo. Come ha informato l’assessore allo Sport Paolo Benini "Una volta completati i lavori si potrà, infatti, richiedere l’omologazione, da parte della FIDAL con la quale sono già in contatto, in classe B fascia 1. A presto presenterò il progetto al nuove presidente della Federazione Italiana Atlitica, Stefano Mei".Il cantiere interesserà anche l’ex alloggio del custode, attualmente in disuso. "L’idea – ha proseguito Benini – è quella di recuperarlo con l’ipotesi di destinarlo a foresteria per atleti professionisti, così da mantenere anche la sua funzione residenziale". "Sono particolarmente felice – ha concluso Benini – di vedere il compimento di questa opera intitolata a Renzo Corsi, anche perché la mia famiglia è legata alla sua da quasi un secolo di amicizia".Oltre alla ristrutturazione interna il fabbricato sarà oggetto anche di lavori per l’efficientamento energetico attraverso l’adeguamento degli impianti tecnologici.