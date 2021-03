MotoGP, Qatar - Che giornata per Pramac Racing: Zarco sul podio, Martin che partenza - FOTOGALLERY

Qatar Gran Prix - La corsa sul circuito di Losail





















Johann Zarco è salito sul secondo gradino del podio sul circuito di Losail, teatro questo fine settimana del primo Gran Premio della stagione 2021. In un GP estremamente impegnativo, che ha messo a dura prova moto e piloti, il pilota del Team Pramac Racing ha saputo gestire al meglio la sua strategia di gara.Scattato dalla seconda fila, Johann Zarco si è portato in quarta posizione dopo la partenza, girando fin da subito con un ritmo costante. Sorpassa il compagno di squadra Martin e poco dopo Jack Miller e si piazza in seconda posizione, dove rimarrà fino alla fine della gara. Una gara magistrale per il pilota Francese che non commette errori, sfrutta al massimo la potenza del motore e rimane costante dall’inizio alla fine.Jorge Martin impressiona da subito con una partenza incredibile guandagnando 11 posizioni piazzandosi in P3 dopo la prima curva. Il rookie Spagnolo a metà gara sta ancora lottando contro i piloti più esperti della MotoGP. Chiude in quattordicesima posizione dando ancora una volta prova del suo grande talento.Una partenza incredibile, ero quasi incredulo, ma consapevole che ancora quelle non siano le mie posizioni. Ho fatto una buona gara, sono davvero contento, so di poter migliorare tanto e mi trovo benissimo con questa moto. Il mio obiettivo è riuscire ad essere in top ten.Sono felicissimo, sapevo di poter fare una bella gara, avevo buone sensazioni. Con questo Team e con questa moto so di poter fare grandi cose e oggi ne è stata la dimostrazione. Sono stato costante e abbiamo usato la strategia giusta e la potenza del motore ha sicuramente aiutato.