Baseball Serie C - L'inizio del nuovo campionato posticipato al 23 maggio

L'ultimo Consiglio federale della F.I.B.S. dello scorso 24 marzo ha prolungato al 7 aprile compreso il divieto di partite amichevoli ed allenamenti congiunti e posticipato l'inizio dei campionati seniores, prolungando altresì i termini per prestiti e doppi tesseramenti, portando la deadline di questi ultimi al 30 aprile.Lunedì sera si è invece svolta la riunione con le società della serie C, che ha visto una presenza massiccia con oltre cento utenti collegati sulla piattaforma Zoom. Nel corso dell'incontro, il presidente federale Andrea Marcon ha illustrato la situazione attuale, spiegando i motivi alla base del rinvio dell'inizio del campionato e fissando al 23 maggio il "nuovo" inizio.L'incontro, a cui hanno partecipato anche alcuni consiglieri federali, è stata l'occasione per ribadire alcune regole tra cui l'obbligatorietà di 4 AFI (atleti di formazione italiana) nel lineup per tutte le partite, così come il lanciatore AFI. Allargato invece a 3 il numero di atleti extra Ue non AFI che possono essere presenti contemporaneamente nel lineup, senza però poter essere mai schierati sul monte. Sono poi stati illustrati i gironi che, essendo la categoria di entrata, sono molto eterogenei. Proprio per questo motivo la regular season, che prevederà la sosta nei weekend 8-15-22 agosto, non terminerà per tutti nello stesso momento e l'ultimo girone si conluderà il 4 settembre. Dal weekend successivo andranno in campo per i playoff le squadre che si giocheranno le 3 promozioni in palio in serie B.I bianconeri saranno inseriti nel girone N, assieme a Rams Viterbo, Montefiascone, Lion's Nettuno, Latina, Junior Grosseto, Arezzo.