Pattinaggio artistico: la Axel Group di Monteroni trionfa a Riccione

Due argenti nella specialità singolo ed uno con il quartetto “Meteore”

Si è concluso lo scorso 20 aprile al PlayHall di Riccione (RN) nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19, il primo appuntamento di questa stagione sportiva 2020/21 per la Polisportiva Axel Group di Monteroni d’Arbia che si è fatta trovare pronta alla 1° semifinale di qualificazione del Campionato nazionale di pattinaggio artistico a rotelle. Risultato reso possibile anche grazie al sindaco Berni che ha permesso alla Polisportiva di allenarsi costantemente presso l’impianto comunale ed alla certificazione di sito sportivo “Covid Free” ottenuto dalla Axel.Nonostante l’emozione di tornare a gareggiare in una manifestazione nazionale a distanza di quasi due anni le pattinatrici monteronesi hanno dato battaglia, per niente intimorite dal valore delle avversarie conquistando 2 titoli di vice campionesse nazionali con Giulia Osman per la categoria Pulcini B e Aurora Bazzotti per la categoria Fantastic.Ottimi risultati anche per le altre atlete della Axel Group convocate, come le ormai esperte in questa competizione, Federica Cozzolino, Caterina Cicali, Itria Frongia che hanno centrato l’obiettivo di classificarsi tra le prime sette atlete nazionali assicurandosi il passaggio alla fase finale.Come tutti in pista a distanza di mesi dalle ultime esibizioni e con un pizzico di emozione anche Giulia Gilistro che ha eseguito un ottimo disco di gara e Stella Caldi con la sua grinta hanno ottenuto posizioni entro le prime 8 della classifica.Per Giada Landi invece era l’esordio assoluto in una manifestazione di rilevanza nazionale, nonostante un pizzico di comprensibile emozione, ha ottenuto un buonissimo risultato classificandosi 5ª nella categoria Ragazzi Master, c’è stata poi anche l’occasione per far esordire Beatrice Passeri, la più giovane atleta della Polisportiva Axel Group convocata in questa manifestazione, un esordio che ha dato prova del suo carattere.Prima assoluta in un campionato nazionale anche per il quartetto “Meteore” composto da Alice Vessichelli, Caterina Favilli, Noemi Cena e Irene Salvi, che interpretando con maestria il pezzo “Chiudo gli Occhi”, ha ottenuto un prestigioso secondo posto, portando a casa così il titolo di vice campionesse nazionali.Al termine della manifestazione è arrivato il ringraziamento del presidente della Polisportiva Axel Group Eleonora Gorelli: “Una perfetta organizzazione, nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19, che ha permesso ad atleti, tecnici e dirigenti di ritrovarsi finalmente su una pista di pattinaggio in una manifestazione nazionale nel tentativo, seppur con un pizzico di emozione, di far finalmente ripartire lo sport. Ringrazio tutte le atlete per aver portato in alto il nome della polisportiva ed un plauso particolare lo rivolgo ai nostri tecnici Vessichelli, Favilli, Bellini, Tumminello per l’ottimo lavoro in pista ed ai genitori per la loro presenza ed il loro supporto in questo campionato tanto atteso, incerto fino all’ultimo e molto faticoso, durato sei giorni”.