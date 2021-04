Ginnastica artistica: la mensanina Daisy Pascariu campionessa regionale 2021

Ottime prove a Livorno anche di Fontani e Sanna. Pascariu conquista il pass per i campionati italiani

Daisy Pascariu si aggiudica il titolo di campionessa regionale 2021 categoria A2 (classe 2011) Gold della Fgi. Grande soddisfazione per l’atleta della sezione ginnastica artistica della Polisportiva Mens Sana 1871. A Livorno, lo scorso 25 aprile, Pascariu affronta con precisione ed eleganza tutti i suoi esercizi ai cinque attrezzi, distinguendosi dalle altre ginnaste soprattutto ai cinghietti e alle parallele.Nonostante una caduta alla trave nel salto mortale all’indietro, già elemento tecnico di elevata difficoltà, vince di oltre 3 punti la terza prova del Campionato, totalizzando più di 90 punti. La somma delle migliori due prove sulle tre disputate porta Pascariu sul gradino più alto del podio, con grande soddisfazione delle sue allenatrici Beatrice Vannoni e Ginevra Gentili e di tutta la sezione di ginnastica artistica per un risultato che nel Gold, da diversi anni, non si raggiungeva.Ottimo risultato anche per Anna Fontani, alla fine quarta sempre nella categoria A2. L’allieva mensanina agguanta un ottimo piazzamento, anche se è rimasta penalizzata fortemente al volteggio in un salto di valore 0 sui tre totali, dovuto ad una partenza senza la chiamata delle due giudici. Molto buona la prova al corpolibero. Un altro ottimo risultato è arrivato anche da Chloe Sanna, quinta nella categoria A1 (classe 2012). Ha eseguito un esercizio perfetto alla trave ed ha migliorato tantissimo l’esercizio ai cinghietti. Da perfezionare invece gli esercizi al corpolibero e al volteggio.Daisy Pascariu si aggidica di diritto l’ammissione al Campionato Italiano che si disputerà a Mortara l’8 e il 9 maggio.