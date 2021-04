Estra conferma il sostegno al Siena Baseball Club

Prosegue il rapporto di collaborazione che lega il mondo del baseball senese ad Estra

Prosegue il rapporto di collaborazione che lega il mondo del baseball senese ad Estra SpA, uno tra i maggiori gruppi italiani nel settore dell’energia gas e luce e nella distribuzione di metano e servizi energetici. Il marchio dell’Energy Partner continuerà ad essere presente su tutte le maglie (serie C e giovanili) del batti e corri senese, quest’anno anche su quelle della neonata società Siena Baseball Club ed il marchio continuerà a campeggiare anche allo stadio “Scialoja”.“Ancora una conferma la nostra: la fiducia di Estra per non viene meno ed anzi si rafforza nel triennio – ha dichiarato Alessandro Piazzi, amministratore delegato di Estra SpA – La società e la squadra godono di tutto il nostro sostegno. Apprezziamo gli sforzi, oltre che i risultati, le capacità di resilienza emersa durante il lockdown e che hanno consentito alla squadra di trovare soluzioni per non fermarsi, apprezziamo la capacità dimostrata nel riuscire ad entrare dopo tanti anni nel girone toscano e laziale e, ultimo ma non ultimo, questo infatti è ciò che apprezziamo maggiormente, l’attenzione che dedicano ai giovanissimi nel coltivare questa loro passione e farli crescere in un ambiente sano di sport”."Estra è una delle principali aziende del nostro territorio, leader del Centro Italia nella vendita del gas naturale e dell’energia elettrica. Per noi è fondamentale che una realtà così importante abbia deciso di riporre fiducia, come main sponsor, nel nostro progetto sportivo - afferma la presidente bianconera Irene Bonazzola"."Estra per noi è il partner ideale, essendo un’azienda dinamica ed in forte crescita che investe sullo sport e sui giovani e che non può che trovarsi in perfetta sintonia con quelli che sono i valori che quotidianamente veicoliamo come società sportiva”, rimarca Federica Gambelli, segretaria bianconera e responsabile marketing.