''Aspettando il Giro d'Italia'', sabato 1 e domenica 2 maggio i primi appuntamenti a Siena

Iniziano domani, sabato 1° maggio, con la Giornata del Trekking urbano, i primi appuntamenti senesi del ricco cartellone di iniziative sportive di “Aspettando il Giro d’Italia”.L’Associazione Centro Guide Siena ha, infatti, organizzato un giro per la città alla ricerca dei luoghi dello sport. Partenza da Piazza del Campo alle ore 10 per un tragitto di circa 4Km – 1h e 40’.Mentre il giorno seguente, domenica 2, con inizio alle ore 9, VIII Trofeo Team Siena Bike XCO FCI, Campionato Regionale Toscano (categorie agonistiche e amatoriali della Federazione Ciclistica Italiana maschili e femminili: junior-under-élite-master-esordienti-allievi). Il percorso, fuori strada ad anello, è di circa 3.4 Km e si svolgerà in zona Massetana Romana. Ai vincitori le medaglie di campione FCI.