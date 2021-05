Trionfo per la Virtus Buonconvento nelle classifiche nazionali di nuoto e salvamento

Sono arrivati i riepiloghi delle classifiche nazionali di nuoto e salvamento relative ai Campionati italiani e per la Virtus Buonconvento è stato un trionfo: Hanna Stefanini (classe 2008) si è laureata campionessa nazionale dei 1500 stile libero (17’43’’) ed ha conquistato l’argento negli 800 stile libero (9’11’’). Viola Petrini (2006) si è confermata nuotatrice di alto livello con il secondo posto in Italia nei 100 stile libero (56’’38); tra i maschi il ranista Andrea Prapugicu ha conquistato uno splendido argento nei 200 rana (2’16’’26). Gli altri risultati di prestigio hanno portato la Virtus al 14esimo posto in Italia nel settore femminile, seconda squadra toscana dopo la Rari Nantes Florentia.



Nel salvamento la forza della società senese si è manifestata con una vera e propria selva di medaglie nazionali, a partire da quella d’oro conquistata da Sara Rocchigiani nei 200 superlifesaver nella categoria Ragazze; nella categoria Juniores Viola Petrini ha conquistato il terzo posto nei 200 nuoto ostacoli e Chiara Costagli il bronzo nei 100 percorso misto. La Costagli si è imposta nei 50 trasporto manichino, aggiungendo un altro titolo italiano al suo palmares, mentre Sara Rocchigiani ha preso un’altra medaglia nei 100 ostacoli (bronzo). Sempre nella categoria Ragazze Eva Tognazzi ha ottenuto il bronzo nei 100 percorso misto e un inaspettato argento nei 100 pinne, conquistando il pass per gli Assoluti.



Proprio ai prossimi Campionati Italiani Assoluti di Salvamento la Virtus schiererà a Riccione ben 18 atleti in 36 gare.



Nelle classifiche nazionali provvisorie Esordienti A c’è addirittura una “tripla” con il primo posto di Carlotta Petrini, il secondo di Gemma Bartolini e il terzo di Benedetta D’Alessandro nella gara dei 50 trasporto. La Bartolini è attualmente seconda classificata in Italia anche nel manichino pinne, seguita al terzo posto da Federica Costagli.