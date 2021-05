Giro d'Italia, a Montalcino si impone lo svizzero Schmid

Lo svizzero Mauro Schmid (Qhubeka-Assos) ha vinto oggi, mercoledì 19 maggio, l'11ª tappa del Giro d'Italia, di 162 chilometri, da Perugia a Montalcino, la Brunello Wine Stage, precedendo in volata Alessandro Covi (UAE Team Emirates) e Harm Vanhoucke (Lotto Soudal). Egan Bernal ha conservato la maglia rosa ed ha anche guadagnato secondi in classifica sugli avversari.



Domani la 12ª tappa con la partenza da Siena e arrivo a Bagno di Romagna per 212 km di gara.