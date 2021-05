Ha preso il via da Piazza del Campo, alle 11.20 di oggi, giovedì 20 maggio, la dodicesima tappa del Giro d’Italia 2021, la Siena-Bagno di Romagna di 212 chilometri. Dopo la tappa di ieri, che nell'arrivo a Montalcino ha visto la vittoria dello svizzero Mauro Schmid, questa mattina il via da Siena con Egan Bernal in maglia rosa e con la carovana che ha attraversato il Chianti fino a Firenze.Da lì inizierà una serie di salite: Monte Morello (pendenze oltre il 15%), il Passo della Consuma (media attorno al 6%), il Passo della Calla (media attorno al 5%) e infine il Passo del Carnaio con alcuni tratti molto impegnativi e pendenze fino al 14%. Segue poi la discesa fino ai 5 km all’arrivo a Bagno di Romagna attorno alle 17.