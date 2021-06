Baseball Serie C - L'Estra Siena imegnato a Latina

Serie C - Girone N

L'Estra Siena B.C. sarà impegnato nella trasferta di Latina nel turno infrasettimanale previsto per il giorno della Festa della Repubblica. Playball della gara al Mario Zago della città laziale alle 13.I bianconeri del manager Barroso si troveranno di fronte un avversario di tutto rispetto, reduce dalla sonante vittoria, per 15 a 5 al 7' per manifesta superiorità, ottenuta sabato pomeriggio in casa dello Junior Grosseto. Sotto lo sguardo degli osservatori bianconeri Giusti e Barroso, presenti in virtù del turno di riposo dell'Estra, il Latina si è dimostrato una formazione esperta, capace di risolvere l'incontro grazie agli otto punti segnati nelle prime due riprese.Nella prima di campionato, gli avversari di domani del Siena hanno invece battuto i Rams Viterbo per 7 a 4, al termine di una bella partita condotta dalla squadra viterbese fino al sesto inning per 4-3, ma poi virata a favore della formazione pontina grazie a qualche distrazione di troppo dei viterbesi ed a qualche battuta valida messa a segno dal Latina.GLI ALTRI RISULTATI DI DOMENICA - Continua il percorso netto dei Lions Nettuno (con uno strabiliante record di 43 punti segnati ed uno solo subito), che hanno liquidato con un perentorio 21 ad 1 (per la seconda manifesta su due partite giocate in campionato) il Montefiascone e dell’Arezzo con i Rams Viterbo (16 a 4 al 7').GIUDICE SPORTIVO, AMMONITO BONILLA - Nel frattempo il Giudice sportivo della F.I.B.S. ha ammonito il giocatore bianconero Miguel Bonilla "per comportamento irriguardoso verso l’arbitro, per aver contestato e applaudito il direttore di gara dopo un giudizio arbitrale". La società bianconera ha deciso di non fare ricorso avverso la decisione presa il 28 maggio dal Giudice Sportivo della serie C baseball, Carlo Puddu, e comunicata a mezzo posta elettronica certificata alla società bianconera nella giornata del 31 maggio. D'altronde, la sanzione del richiamo, della quale l'ammonizione rappresenta il gradino più basso, è solamente un richiamo scritto ad osservare scrupolosamente i doveri ed i compiti che scaturiscono dal rapporto in essere.Terza giornata di andata - Mercoledì 2 giugno 2021 ore 15Latina - Estra Siena B.C. (ore 13)Junior Grosseto - Rams ViterboWiPlanet Montefiascone - Chimet ArezzoClassifica: Latina, Lions Nettuno (2-0) e Estra Siena B.C. (1-0) .1000; Arezzo .500 (1-1); Junior Grosseto (0-1), WiPlanet Montefiascone e Rams Viterbo (0-2) 0.