Baseball Serie C - L'Estra Siena sconfitta a Latina

L’Estra Siena è uscita sconfitta 11 a 4 dal "Mario Zago" della città laziale. I bianconeri di Barroso, pur battendo lo stesso numero di valide degli avversari (7 il Latina, 6 l’Estra), hanno registrato qualche problema sul monte negli inning centrali del match, quando, una volta sostituito il buon partente Castillejos ad inizio 4 (3 riprese lanciate, 3 punti subiti, due al primo ed uno al terzo, dei quali solamente uno guadagnato, due sole valide, quattro basi ball concesse e due strike out messi a segno), vedono il rilievo di Selmo poco sostenuto dalla difesa (8 punti subiti, tutti guadagnati, cinque battute valide, cinque basi ball, 3 strike outs con, però, 9 lanci pazzi al passivo), prima che sulla collinetta salisse all’ottavo l’ottimo closer Bonilla Castro.In attacco, merita una segnalazione la prestazione dell’esterno centro De La Rosa (1 su due nel box, prima della sostituzione al 7’ con Sanchez). I bianconeri sono riusciti a segnare quattro punti troppo tardi, alla settima ripresa, riuscendo a beneficiare del rilievo avversario, con le segnature di Deury Rodriguez (in base per colpito, avanza prima in seconda e poi in terza in virtù di due palle mancate ed a segno sulla battuta di German De Jesus sul seconda base), di Sanchez (base ball, in seconda su un lancio pazzo, in terza sulla battuta di German De Jesus ed a punto su un altro lancio pazzo), di Berroa de Jesus (in prima per colpito, avanza in seconda spinto dalla base ball concessa a Rodriguez, in terza per un lancio pazzo ed a casa sulla battuta di Mercedes sull’interbase) e di Antonio Rodriguez (base ball, in seconda per lancio pazzo, in terza per la battuta di Mercedes all’interbase ed a punto per il conseguente errore dell’interbase in prima).“Oggi abbiamo avuto tre problemi fondamentali: il primo è che non siamo andati bene in battuta. Soprattutto abbiamo lasciato troppi uomini in base (in totale dieci, ndr), quindi non si è potuto fare punti. In secondo luogo i lanciatori hanno avuto difficoltà con il controllo e troppi avversari sono arrivati in base per base ball (in totale saranno 9 le basi regalate al Latina, ndr) e non per valida. In terzo luogo non siamo stati molto precisi in difesa ed abbiamo commesso alcuni errori mentali. Abbiamo giocato contro una squadra forte, che ha esperienza, ma al ritorno possiamo dire la nostra giocando meglio di oggi. Tra le cose positive, penso che il nostro lanciatore partente Paul Castillejos abbia dimostrato forza, lanciando bene le prime tre riprese, anche se ha avuto qualche problema di controllo. Ha subito poche valide ed è stato rimosso al 4’ perché stavamo pensando alla gara di domenica contro lo Junior Grosseto. Altro aspetto positivo è stato il rilievo di Bonilla, che anche oggi ha lanciato benissimo. In questo campionato ha lanciato sei riprese, senza subire alcun punto”, ha affermato il manager Barroso in sala stampa. Il tecnico cubano dell’Estra ha proseguito affermando che “è necessario, come squadra, pensare partita per partita e fare, insieme, più allenamenti”.Adesso i ragazzi di Barroso saranno impegnati domenica prossima nell’esordio casalingo contro lo Junior Grosseto, alle ore 15 allo Scialoja di Castellina Scalo, cercando di riprendere il percorso interrotto a Latina.Estra Siena: 000.000.400 = 4 (battute valide 6, errori 1)Latina: 021.025.10x = 11 (battute valide 7, errori 2)Estra Siena: De La Rosa 8 (1/2, dal 7’ Paulino Sanchez 7, 0/1); Bonilla Castro 6-1 (0/4); German De Jesus 4 (0/3); Berroa De Jesus 3 (0/4); Rodriguez A. 7-8 (0/3); Mercedes 2 (0/4); Castillejos 1 (0/2, dal 4’ Selmo, 1-6, 1/2); Fernandez Matos 9 (1/2, dal 6’ Buret 0/2); Rodriguez Garcia 5 (0/3).Lanciatori Siena: Castillejos (rl 3, punti 3, pgl 1, bv 2, 4 bb, 1 hp, 2 k, 2 wp), lanciatore perdente; Selmo (rl 4, punti 8, pgl 8, bv 5, bb 5, 3 k, 3 wp); Bonilla Castro (rl 1, 2 k).