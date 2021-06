Baseball Serie C - Estra B.C. Siena vittoriosa all'esordio casalingo

Prima partita casalinga, prima vittoria per l’Estra B.C. Siena contro la giovane formazione dello Junior Grosseto, rafforzata da alcuni atleti Under 18 del BSC Grosseto campione d’Italia di categoria lo scorso anno.Una vittoria che riveste ancora più importanza in quanto lo stadio Scialoja, nel rispetto delle normative anti Covid, aveva aperto questa domenica, primo sport in assoluto nel territorio provinciale (il baseball ha iniziato a giocare alle 15), i propri cancelli al pubblico, che è intervenuto in buon numero per assistere all'incontro.Reduci dal turno infrasettimanale di mercoledì a Latina, i bianconeri di Barroso sono scesi in campo con una rotazione diversa dei lanciatori. In pedana è salito Miguel Bonilla (solitamente closer), con Luis Pena all’interbase e Paul Castillejos, finora partente per la formazione bianconera, spostato all’esterno destro e Rodriguez Garcia in terza.L’Estra – che, vale la pena ricordarlo, è impossibilitata ad effettuare allenamenti di battuta o in un campo da baseball in quanto l’impianto di Castellina Scalo è stato messo a disposizione dalla società di Monteriggioni solamente per le gare ufficiali – ha comunque battuto un buon numero di valide (14).I bianconeri si portano in vantaggio alla seconda ripresa, con le segnature di Pena (base ball, spinto in seconda dalle valide di German de Jesus e Mercedes, a punto grazie alla battuta sulla seconda di Fernandez Matos), di German de Jesus (in prima grazie ad una valida all’esterno sinistro) e di Mercedes (valida sul lanciatore).Lo Junior nella prima metà del terzo si rifa sotto con due punti segnati, ma è il Siena segna ancora e si porta sul 4 a 2.I maremmani, però, riescono a ristabilire la parità alla quarta (4 pari), ma è nella parte bassa del 5’ che i bianconeri si riportano nuovamente avanti, con i quattro punti segnati da De La Rosa (doppio all’esterno centro), Bonilla Castro (singolo sull’interbase), Berroa de Jesus (errore di tiro del seconda base in prima) e Pena (in prima per base ball), che riescono a segnare complice anche l’imprecisione del lanciatore di rilievo avversario Labate.Al 6’ lo Junior segna due punti, portando a sei le proprie segnature, ma ancora il Siena non demorde e realizza altri tre punti grazie anche ad un attacco che dilaga con i due doppi consecutivi di De La Rosa (questa volta all’esterno sinistro) e di Bonilla Castro al centro.Quando l’incontro sembrava già segnato (11 a 6), lo Junior Grosseto riesce a ribaltare la situazione, segnando sei punti dopo che il pitching staff bianconero decide di sostituire il partente Bonilla (oltre 100 lanci per lui) con il rilievo di Selmo, in evidente difficoltà e con il quale entrano cinque punti che portano i maremmani in parità. Il manager Barroso corre ai ripari chiamando sul monte Paul Castillejos (fino allora schierato all’esterno destro) che inizia subendo subito un doppio all’esterno sinistro da Forti, che poi segna in virtù di un successivo errore di presa all’esterno destro di Selmo su una volata del grossetano Giangrande. Il punteggio, a metà 7’, si fissa sul 12 ad 11 per lo Junior.Nella seconda parte della settima ripresa, però, il Siena segna il punto del pareggio con Fernandez Matos, che prima arriva in seconda con un doppio all’esterno sinistro e poi viene spinto a casa dal seguente doppio, sempre a sinistra, di Selmo.La formazione bianconera, dopo che Castillejos chiude ogni velleità di rimonta agli avversari, segna altri quattro punti all’8’ con Bonilla Casto (secondo doppio di fila per lui, ancora all’esterno centro), German de Jesus (valida all’esterno sinistro), Mercedes (valida sul terza base) e Castillejos (valida a sinistra), assieme ad un gioco aggressivo sulle basi con ben quattro basi rubate in una ripresa.: Piccinelli 6 (1/5), M.Forti 2 (1/4), Falini 7-1 (2/4), A. Forti 9 (4/6), Benelli 1-5 (0/3), Giangrande 8 (1/5), Riello 5 (0/2, Labate, 5-1-3, 0/3), Baccetti 4-1 (0/2), Secinaro 3 (1/2, Carusi, 4, 1/3).: De La Rosa 8 (2/5), Bonilla 1-6 (4/5), Berroa de Jesus 3 (0/5), Pena 6-5 (0/2), German 4 (3/5), Mercedes 2 (3/5), Castillejos 9-1 (1/5), Fernandes 7 (1/5), Rodriguez Garcia 5 (0/2, Selmo, 1-9, 1/1).Lanciatori Siena: Bonilla rl 6, 7 k, 12 bv, 3 bb, 2 hp, 1 base intenzionale, 3 punti guadagnati sul lanciatore, 8 punti subiti; Selmo 0.1 rl, 2 bb, 1 hp, 3 punti guadagnati sul lanciatore; 3 punti subiti; Castillejos, 2.1 rl, 2 k, 2 bv, 1 punto subito, 1 punto guadagnato sul lanciatore.Note: doppio di Giangrande (Junior Grosseto) all’esterno centro al 3’, doppio di Forti M. (Junior) all’esterno sinistro al 6’, doppio di Forti A. (Junior) all’esterno sinistro al 7’; doppi di De La Rosa (Estra Siena) all’esterno centro al 5’ ed all’esterno sinistro al 7’; doppi di Bonilla (Estra Siena) all’esterno centro al 6’ ed all’8’; doppio di Fernandez Matos (Estra Siena) all’esterno sinistro al 7’; doppio di Selmo (Estra Siena) all’esterno sinistro al settimo.Domenica 6 giugno 2021Estra Siena B.C. – Junior Grosseto 16 – 12Rams Viterbo – WiPlanet Montefiascone 17 – 10Lions Nettuno – Latina 8 – 2Classifica: Lions Nettuno .1000 (3-0); Latina .750 (3-1); Chimet Arezzo e Estra Siena B.C. .667 (2-1); Rams Viterbo .333 (1-2); Junior Grosseto (0-2) e WiPlanet Montefiascone (0-4) 0.Prossimo turno – Quinta giornata di andataDomenica 13 giugno 2021 – Ore 15Estra B.C. Siena – Rams ViterboLatina – Chimet Arezzo (ore 11)Junior Grosseto – Lions Nettuno (sabato 12 ore 16)E' possibile scaricare due brevi video delle azioni di gioco all'indirizzo https://we.tl/t-7SyrEVVB5W